Консультации от опытных

Почитал недавно отчеты о кремлевских посиделках на тему борьбы с коррупцией, где президент был вынужден признать, что результатов - кот наплакал. Потом полистал интернет и наткнулся на доклад губернатора, в котором в красках описываются очередные победы над этим злом. Потом на глаза попался небезызвестный МЕЩЕРЯКОВ со товарищи, которые дошли наконец, спустя три года до суда…

Неизвестно до чего бы докопался дальше, но от интернет-изысканий отвлек телефонный звонок. Звонил давний знакомый, который, увы, не удивил, поведав, как в циничной форме некая оборотистая ИПэшница под сенью государственного учреждения под многообещающим, но не дающим сегодня ничего названием ГАИ требует денег за оказание каких-то непонятных консультационных услуг. Цена вопроса – 3 тыс. рублей, чтобы ребенка снова допустили до гаишных полуразваленных «Жигулей» для сдачи практического экзамена на полудохлом автодроме РОСТО, который и автодромом–то назвать язык не повернется…

…Недавние опросы, проведенные «Левада-центром», самым «независимым» исследовательским институтом, по доверию населения к партии большинства, а также ее лидерам, показали, что рейтинги покачнулись, и, увы, не в лучшую для них сторону. Рейтинги президента и премьера потеряли не так много, чего не скажешь о самой партии власти, доверие к которой просело до 35% с 57% недавних На что секретарь генсовета Сергей НЕВЕРОВ заявил о сезонности позиции, мол, ничего страшного не происходит, а люди устали от зимы, холодов и т.д. Выходит, весной вновь воспылаем любовью к «Единой»? Это вряд ли!

Если на Охотный Ряд регистрацию, водительское удостоверение и техосмотр приносят в пакетах с государственной символикой, то мы, в своем большинстве, вынуждены за все это платить по расценкам, устанавливаемым владельцами этих самых конвертов. Только не в законном порядке, а, как говорит мой редактор, «из-под ковра». И когда меня, как и тысячи приморских автомобилистов, раздавленных очередями и наглыми поборами, спросит «Левада-центр»: за кого, мил человек, будете голосовать, кому из лидеров доверяете, на что надеетесь в будущем, то ответ можно будет цитировать только в сапожной мастерской.

Еще в прошлом году, когда местная власть и контролирующие органы вроде ретиво взялись за тот же техосмотр, появилась надежда на нормализацию ситуации, на то, что щелкнут по носу зарвавшихся коммерсантов от власти. Но вместо этого мы получили вымогательскую эвакуацию и дополнительные сложности при получении первоначального водительского образования.

Соглашусь, что ситуация, которая сегодня сложилась с проведением государственного технического осмотра, уже всех достала. Тема эта набила оскомину даже представителям СМИ. Может быть, поэтому автовладельцы уже плюнули и понесли свои кровные рублики «предпринимателям», которые реформу системы МВД с ее сокращением и новыми штатно-должностными книгами обернули в свою пользу.

В принципе, бизнес плюс руководство не только ГИБДД края, но и милиции в целом на это и рассчитывали: когда третий раз крикнут «Волки!», никто из охотников уже не дернется, а самые настоящие волки перережут все стадо. Что, собственно, сейчас и происходит: автомобилистов режут на предмет дополнительных денег на техосмотр, водительские права, регистрацию, как на бойне.

Однако автомобилистов в Приморье так много, что «бизнесмены», чутко держащие нос по ветру в вынюхивании очередного реформаторского шага ГАИ и УВД, нашли еще одну лазейку, чтобы срубить бабок по-легкому. Экзаменационный отдел МОГТО и РАС ГАИ края оставался вне зоны предпринимательских интересов – «кормушка» не для них. Но, наконец-то, это случилось. И один уважаемый бывший высокопоставленный сотрудник УВД решил лазейкой воспользоваться, следствием чего и стало созданное им (боюсь ошибиться в точности названия) «Общество содействию безопасности дорожного движения». А чтобы членам этого общества хорошо жилось и вкусно елось, решено было консультативно помочь будущим водителям за вознаграждение, чтоб те по-настоящему оценили всю тернистость пути в «молодые водители».

Само общество - некоммерческое партнерство, поэтому «внахалку» рубить капусту оно не могло. Но на это есть родственники, жены, дети еще действующих или вчерашних сотрудников, которые помогут. Они и помогают. Когда я попытался узнать, в чем заключается консультация, сами консультанты ответить на простой вопрос не смогли. А то! Вдруг завтра, не дай бог, на пороге появится прокурор! И попросит дать… «консультацию»…

Или тамошние тоже в доле?