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Многофункциональный центр предоставления государственных услуг открылся в столице Чукотки
В столице Чукотского автономного округа Анадыре открылся Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации городского округа Анадырь Евгений Сафонов, начальник окружного Департамента социальной политики Анастасия Жукова, заместитель управляющего региональным отделением Пенсионного фонда РФ Татьяна Фомина.
Как отметила директор государственного казенного учреждения Чукотского АО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Анна Копылова, на начальном этапе количество услуг будет ограничено.
– На сегодняшний день каждый желающий, обратившийся в Центр, сможет оформить 11 региональных и 15 федеральных услуг. В дальнейшем перечень, конечно же, увеличится, – пояснила Анна Копылова. – С посетителями будут работать специалисты, прошедшие подготовку по профильным направлениям. Мы ожидали этого события и очень рады открытию Центра. Будем рады оказать помощь нашим посетителям.
В январе 2014 года в округе будут открыты еще 7 офисов, в частности, в Угольных Копях, Беринговском, Билибино, Эгвекиноте, Провидения, Певеке и Лаврентия, сообщает сайт ЧАО. Как уточнил начальник управления информатизации Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Павел Сушанский, в Билибино заработают три окна, в Беринговском – одно, в остальных населенных пунктах – по два.
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, комментируя знаковое событие для Чукотки, отметил, что к 2015 году более 90 процентов населения региона будут иметь возможность воспользоваться современным процессом предоставления государственных услуг.
– Нам удалось до наступления Нового года реализовать важнейшую задачу, которая призвана избавить население округа от необходимости ходить по различным инстанциям, собирая справки и документы. Открытие МФЦ в Анадыре можно с уверенностью назвать одним из достижений уходящего года. Организация нового принципа предоставления государственных услуг – сложный и даже глобальный процесс, требующий совершенно иного подхода к работе, потому все в данном деле должно быть соразмерно. Мы будем предпринимать все возможные меры, чтобы как можно быстрее прийти к максимальному показателю охвата населения, но в то же время будем стремиться к качественному результату, – сказал Роман Копин.
Открытие Уполномоченного МФЦ, а также его офисов на Чукотке осуществляется в целях исполнения 210 федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 601 указа Президента Российской федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
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