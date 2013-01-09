Змея нашептывает: создавайте и наслаждайтесь

Восточный гороскоп

от Александра Ремпеля на 2013 г.

Год Змеи начнется 10 февраля 2013 года.

Победить все трудности КРЫСЕ помогут внутренний настрой

на лучшее и природный оптимизм

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 гг.) с тревогой вглядывается в будущее. Оно такое зыбкое, такое туманное… Не разглядеть. Вы опасаетесь рисковать, вы не намерены находиться в числе первых. Пусть этим займутся другие. Вы же способны подождать лучших времен. Тем более вас вполне устраивает сложившийся образ жизни. Вы можете проявить недовольство теми, кто является разрушителем вашего спокойствия. А такие непременно найдутся и у вас на работе, и в ближайшем окружении. Все-то им неймется, все-то они хотят улучшить мир и осчастливить других, когда их не просят! Наметится конфликт. Скрытый или откровенный, но он будет присутствовать в вашей жизни в том или ином проявлении. Вам не стоит осваивать новых территорий, ни в прямом, ни в переносном смысле. Это не лучший год для переездов, смены офиса и начала нового бизнеса. Трудностей будет гораздо больше, чем успехов. Но это удачный год для сотрудничества в области знаний, информации, получения и отправления документов. Особенно преуспеют писатели, журналисты и политические деятели, которые работают с информационными технологиями. В личной жизни проявится зависимость от младшего члена семьи. Отношения усложнятся, но вместе с тем вы станете намного ближе и понятнее друг другу. А вот отношения с партнером могут стать малопривлекательными, обыденными. Яркими и наполненными могут быть лишь те отношения, которые развиваются на стороне, которые вы способны хранить в секрете. Могут быть уязвимы почки, а у женщин – детородные органы. Травмоопасны занятия экстремальными видами спорта. Финансовая ситуация более-менее стабильна. Вам придется постоянно испытывать давление со стороны конкурентов в профессиональной области. Короткие поездки удачны и принесут обновление. Победить все трудности помогут внутренний настрой на лучшее и ваш природный оптимизм.

БЫК убедителен и дипломатичен, сумеет держать удар и способен вести за собой

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 гг.) может создавать новое направление в бизнесе, менять профессию и условия работы. Все это возможно в наступающем году. Открываются заманчивые перспективы для тех, кто способен рисковать и делать решительные шаги в своей деятельности. У многих возможны значительные достижения в работе. Некоторым будут присвоены звания, награды. Вы становитесь известными в определенных кругах. Ваш профессионализм возрастает. Вы убедительны и дипломатичны, умеете держать удар и способны вести за собой. Финансовый аспект будет стабилен. Но в наступающем году вам противопоказано вступать в новые близкие отношения долговременного свойства. Все это окажется большой иллюзией. Поэтому очаровываться новым увлечением не стоит. Звезды рекомендуют сохранять то, что уже есть в вашей жизни, пусть не такое уж замечательное, зато надежное и проверенное временем. Вам будут свойственны порывы, которые приведут лишь к разочарованиям. Следует сосредоточиться на делах, которые касаются имущественной темы, на бытовых вопросах и тех мелких и незначительных пунктах, из которых соткано покрывало каждодневной жизни. Пусть вас не пугает рутина и размеренность. Ведь именно в этом можно найти для себя то лучшее, чего вы так ждете от судьбы. В кругу родственников возможны радостные перемены. Ожидается яркое семейное событие, о котором будете долго вспоминать с теплотой. Будете провожать и встречать гостей. Вам представится возможность осуществить дальнюю поездку в рамках профессиональной деятельности. Дорога будет удачной в компании надежного партнера. В год Змеи многие будут стремиться подружиться с вами, завязать с вами отношения. Не стоит доверять всем. Положитесь на интуицию. Новая дружба не должна переходить тех границ, которые всегда соблюдались вами неукоснительно.

У ТИГРА появятся новые друзья, откроются перспективы выгодных знакомств

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 гг.) поступит мудро, если сумеет связать свою профессию с поездками и дальними расстояниями. Удача на стороне тех, кто постоянно отправляется в командировки, кто не сидит на одном месте, кто развивает свою деятельность. В новом году произойдут значительные изменения в вашем окружении. Появятся новые друзья, новые лица, откроются перспективы выгодных знакомств. Возможно резкое изменение социального статуса. Для многих представителей знака Тигра наступит время для удачного зачатия. Поездки на дальнее расстояние принесут вам не только удовлетворение, но и выгоду. Вы сумеете воспользоваться нужными связями, чтобы удачно завершить вопрос юридической направленности. Вместе с тем возможны трудности со старшим членом семьи, тягостные обязательства и обременительное общение. Финансовые траты также предполагают заботу о родственниках. Напомнит о себе человек из прошлого, с которым когда-то вы были связаны сильными чувствами. Придется отдавать старые долги, вновь искать выход из сложных поворотов судьбы. В партнерских отношениях вы будете доминировать. Ваше слово будет решающим. Но у вас постоянно будет потребность в обновлении, вас будут угнетать привычные рутинные рамки обыденности. Во всем вы будете стремиться к разнообразию. Сложно будет обойтись без обманов и лжи. В личной жизни возможны скандальные расставания, бурные примирения. Стоит побеспокоиться о здоровье. Уязвимо горло, органы дыхания. У представителей старшего поколения не исключается госпитализация. В финансовом отношении новый год вполне предсказуем, так как источники дохода остаются прежними. Необходим лишь контроль над расходами, которые не всегда будут продиктованы вашими желаниями.

Важное событие в кругу родственников

значительно повлияет на образ жизни Кролика

КРОЛИК (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 гг.) будет пожинать плоды своих прежних усилий. Вы продолжите ту же линию, которой отчетливо следовали весь прежний год. Вы не потеряете своих целей из вида. Размеренность и спокойствие будут играть вам на руку. Наступающий год принесет вам удачу и откроет большие перспективы в тех сферах, которые прежде казались вам недостижимыми. В профессиональной области проявятся выгодные контакты, возможно создание новых деловых взаимоотношений на долговременной основе. Не исключены предложения о сотрудничестве издалека или из-за рубежа. У многих из вас будет значительное обновление в работе, касающееся условий, окружения и направления деятельности. Будете осваивать новое направление, которое принесет вам не только хорошие результаты, но и возможность внутреннего развития, духовного роста. Очень удачен год в творческом проявлении. Даже если вы не имеете планов реализовать свои индивидуальные способности, вы так или иначе сумеете блеснуть талантом в широком смысле этого слова. Возрастет внешняя привлекательность, усилится степень обаяния. Вы будете притягивать внимание окружающих, вовсе не стремясь к этому. Круг друзей станет более постоянным, определенным. Финансовый уровень будет достаточно высоким, отвечающим вашему представлению о достатке. Но и рост в этой области так же возможен. Все будет зависеть от ваших усилий, от ваших устремлений и честолюбия. Приобретения года будут нередко носить характер эстетический. Не исключены и подарки в виде картин, украшений, эксклюзивных предметов интерьера. Большое значение будут иметь поездки, путешествия в компании близкого друга. Наиболее удачны запланированные дороги. Ожидается важное торжественное событие в кругу родственников, которое значительно повлияет на ваш образ жизни.

У молодых Драконов возможно пополнение в семье

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 гг.) осторожен и практичен. Вас трудно склонить к легкомысленным поступкам и необоснованному риску. Даже очень заманчивые проекты вы не склонны принимать на «ура». Все должно быть понятным и предсказуемым. Близкие нередко могут указывать на ваше занудство, но вас и это не испугает. Вы ведь знаете себе цену! И всем давно понятно, что без вас – никуда. Удача будет на стороне тех, кто уже находится в состоянии развития, кто свои деловые интересы продвигает не один год. Все будет складываться как нельзя лучше. Старайтесь обходиться своими силами. Препятствия и задержки могут преследовать тех из вас, кто залез в долги и у кого вновь назрела необходимость брать кредиты. Вам будет настолько трудно, что только и станете думать о деньгах, о возможности их возврата. В наступающем году может измениться привычный круг общения. Возможна длительная разлука с кем-то из близких. И это будет не ваше, а чужое решение. Не исключены перемены в образе жизни. Будете привыкать к новым условиям. Расширится список обязательств. Ответственности станет больше. У молодых Драконов возможно пополнение в семье. Более зрелые представители знака могут завести домашнего питомца. Много времени будете проводить вне привычного круга друзей и знакомых. Будете осознанно дистанцироваться от шумных компаний, выбирая уют домашнего очага. Возможны поездки, связанные с прежними планами. В дорогах вы будете находить возможность для пополнения багажа знаний, для открытия чего-то нового, полезного. Вместе с тем вы будете проявлять значительный интерес к новым местам, городам и даже странам. Вопрос о переезде вновь будет стоять на повестке дня.

Змее наступающий год принесет искренность и позитивность чувств, открытость в контактах и дружбе, настоящую преданность в любви

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 гг.) с недоверием будет воспринимать внимание окружающих. Вы ведь слишком самокритичны, чтобы доверять комплиментам и восхищению других. Практицизм и отсутствие романтичности могут стать препятствием для возникновения отношений. Но не стоит видеть подвох во всем. Возможно, именно наступающий год принесет вам искренность и позитивность чувств, открытость в контактах и дружбе, настоящую преданность в любви. Ведь это ваш год, господа Змеи! У многих представителей знака самыми яркими событиями будет наполнена личная жизнь. Не исключено вступление в брак, изменение условий и качества проживания. Изменения наметятся и в работе. Появится возможность повысить свой образовательный уровень. Учеба и получение дополнительных навыков позволят вам расширить круг своего влияния. Для большинства откроется перспектива возглавить коллектив, стать самостоятельным бизнесменом. Творческий аспект будет отмечен спортивными достижениями, изменением внешнего вида и коррекцией веса. Вами станут восхищаться, с вас будут брать пример. Финансовая ситуация будет тесно связана с поездками и перемещениями. Удача на стороне тех, кто сотрудничает с партнерами издалека, чья профессия замыкается на необходимость отправления и получения грузов, а так же переписки. Как ни странно, но в новом году у вас поменяются некоторые черты характера. Вы станете более степенными, уравновешенными, вдумчивыми. Вы будете более заинтересованы в завершении каждого дела, которым занимаетесь. Вам будут важны результаты собственных усилий, а не престижность того или иного проекта. Не исключено участие в конкурсах, соревнованиях. Могут немного огорчить проблемы отношений с младшим членом семьи. Но здесь от вас ничего не зависит.

У ЛОШАДИ возможен интересный поворот в работе, связанный со сменой места проживания

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 гг.) вынуждена смириться с ситуацией и воспринять происходящее, как возможность перемен. Пусть они будут с хорошим исходом. Вы не настроены на неизвестность. Непредсказуемость пугает и страшит. Но если вы правильно выстроили свою программу действий, то вам нечего опасаться. Будущее в ваших руках. Вы обладаете неплохим багажом знаний и опыта, имеете значительную материальную базу и окружены верными союзниками - это основа вашего успеха. Предложение о сотрудничестве со стороны влиятельного компаньона может окрылить вас. Но, принимая решение, посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. У вас будет немало вариантов для изменений в профессиональной сфере. И все они будут связаны с прежней вашей деятельностью. Возможен интересный поворот в работе, связанный со сменой места проживания. Предстоит решать вопрос о недвижимости. Будете заняты идеей купли-продажи жилья. В наступающем году вы станете более самостоятельным человеком. Вы отойдете от тех отношений, которыми были связаны долгое время. И это будет не ваш выбор. Нередко вам придется сталкиваться с объективностью обстоятельств, изменить которые не в вашей власти. Воспоминания и переживания станут поводом для уединенности. Вместе с тем наступающий год принесет в вашу жизнь страстные чувства, испепеляющую любовь. Вы способны все бросить и уйти за любовью «на край света». Но пелена спадет раньше, чем вы успеете понять, что же с вами произошло. Не спешите рисковать всем, что имеете сегодня, так как любовь года Змеи недолговечна, хотя наполнена огромным смыслом и ярчайшим содержанием. Будет много трат, возможно и неправильное, торопливое вложение денег, которые уже никогда не вернутся. Разумность в тратах – лучшее, что можно пожелать вам.

В наступающем году у КОЗЫ возможно осуществление поездок, которые казались нереальными

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 гг.) будет упиваться свободой. Сбросив со своих плеч большой груз ответственности, вы еще не успели насладиться независимостью и возможностью действовать не оглядываясь на других. У вас будет больше личного пространства, а также выбора для решений, чем заниматься и где работать. Появятся варианты в профессиональном отношении. Не исключено восстановление сотрудничества с давним компаньоном на новых условиях. Вы сумеете оценить комфортность условий проживания. Во многом это будет вашей личной заслугой. Вас будут привлекать дополнительные источники знаний. Вы с большим рвением устремитесь к новой информации. Обучение становится главной темой ваших диалогов с друзьями. Но вам следует внимательно подходить к вопросу получения информации, так как весь этот интеллектуальный пафос может перейти в категорию банальных сплетен, утомительных, как трудная работа. В наступающем году возможно осуществление поездок, которые вам казались нереальными. Развлечений будет больше. И поводов для радости станет больше. В вашей личной жизни наконец-то забрезжит свет любви. Возможно увлекательное и страстное приключение, жаль - недолговечное… Вам необходимо следить за своим здоровьем. Перемены возможны не только в самочувствии, но и во внешнем виде. Вы подвержены влиянию вредных привычек как никто другой. В том числе – и набору лишнего веса, и снижению общего тонуса организма. Многие могут внезапно постареть. Предстоит оказывать поддержку младшим членам семьи, в том числе и материальную. Ваше беспокойство и переживания будут возрастать. Вместе с тем ожидается знакомство с человеком, который станет на долгий период вхож в вашу семью. Это будет самое странное общение в вашей жизни, самое загадочное.

Для ОБЕЗЬЯНЫ в финансовом отношении наступающий год будет благоприятным

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 гг.) не станет скрывать своих намерений, а зачем? Ведь другие станут уважать вас уже за то, что вы нацелены на карьеру, стремитесь к своим идеям невзирая на окружающих. У вас есть правила, которые вы четко соблюдаете. Это именно вам принадлежит лозунг: выживает сильнейший. В работе, между тем, вы становитесь незаменимыми сотрудниками. Всегда готовые к действию, прекрасно осведомленные, вы победите любых конкурентов. Вы настолько полезны! И всегда на своем месте. Вам могут завидовать те, кто мало представляет себе концепцию собственного развития. В личной жизни вы можете стать мишенью интриг и тайных планов. Вас будут добиваться, вас будут преследовать и страдать о вас многочисленные поклонницы (поклонники). Вы будете нужны всем, да просто необходимы! В финансовом отношении наступающий год будет благоприятным. Вы можете с легкостью заработать неплохие деньги. Правда, тратить их станете с еще большей легкостью. Это период, когда подарки могут стать значительными настолько, что изменят ваше представление о качестве жизни. В наступающем году изменятся условия проживания. У некоторых возможен переезд, который будет удачным. Возможны перемены в условиях работы. И само направление работы может поменяться под влиянием сильного компаньона. Для многих профессия будет связана с необходимостью поездок, командировок. Зрелые представители знака будут подвержены значительному влиянию родственников. У молодых же возможны кардинальные перемены в личной жизни, связанные с крупными приобретениями или наследством.

ПЕТУХУ год Змеи принесет известность и славу

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 гг.) проявит заинтересованность теми возможностями, которые открывает перед ним наступающий год. Вы очень быстро воспринимаете информацию и потому опережаете других. У конкурентов еще не готов план, а вы уже начали действовать в полную силу! Вас окрыляют перспективы и новые цели. Предложение от союзника, которое выглядело нелепым, неожиданно приобретает заманчивый смысл. Финансовый уровень будет подниматься благодаря личным усилиям. Вы способны объединять вокруг себя заинтересованных и преданных людей. И это является вашей сильной стороной. Предстоит осваивать новое направление деятельности. Возможны некоторые перемены в условиях работы. Предстоит отправиться в поездку, которая обещает стать не только выгодной, но и познавательной. В наступающем году вы постараетесь прийти к согласию с теми, от кого зависит решение имущественного вопроса или же улучшение условий вашего проживания на сегодняшний момент. Повезет тем, кто терпелив и рассудителен, кто избегает конфликтов и внимательно выслушивает других. Возможно более тесное общение с друзьями, обмен идеями, новой информацией. Будете принимать гостей. Вы становитесь более популярными. Многим из вас год Змеи принесет известность и славу. Некоторые получат награды, сумеют победить в конкурсах и соревнованиях. Это время значительных завоеваний в творческой сфере. Вам будет предложена новая должность, если вы – государственный служащий. Представители духовных профессий возглавят нечто значительное. Не исключено активное участие в политической жизни. Интерес к вам будет проявляться и со стороны противоположного пола. Это время искушений. Нередко на чаше весов будут стоять истинные ценности и сиюминутные соблазны. Выбор за вами.

СОБАКА благодаря усилиям и опыту

сумеет легко пополнить свой кошелек

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 гг.) не слишком доверяет тому, что не отвечает ее требованиям. Вы склонны во всем искать подтекст, второе дно. Люди, которые слишком активно стремятся к общению с вами, вообще подозрительны. Даже проверенные временем контакты становятся малопривлекательными. Вас будут беспокоить вопросы младшего члена семьи или ребенка. Проблемы прошлого года не отпускают вас. Все остается пока на том уровне, который вызывал разочарование и страх. Забота о здоровье, профилактические меры лечения будут стоять на повестке дня. Придется приложить немало усилий для сохранения своей физической формы, для того чтобы не набрать лишнего веса. Понадобится ваша поддержка кому-то из членов семьи. Предстоит вести переговоры, подписывать документы в интересах родственника. Не исключены ремонтные, строительные работы. И вы будете в роли главного организатора процесса. В профессиональной сфере возможны новые контакты, новые лица. Вы будете осторожничать. Риск – не ваша тема. Вам будет очень важна поддержка тех людей, к которым всегда испытывали безграничное доверие, знакомством с которыми вы безмерно дорожите. Работа и поездки будут тесно связаны. Служебные командировки вы умело совместите с приятным отдыхом. Финансовый аспект будет сложен, порой непредсказуем. Но благодаря вашим личным усилиям и опыту вы сумеете пополнять ваш кошелек без особенных препятствий. И хотя ваша личная жизнь будет пестрить знакомствами и увлекательными приключениями, разочарований и поводов для грусти будет достаточно. Вы можете окончательно потерять «старое», так и не приобретя ничего «нового». С кем-то из давних друзей ваши дороги разойдутся навсегда.

У СВИНЬИ появится возможность для организации собственного дела в компании надежного союзника

СВИНЬЯ (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 гг.) с удивлением будет отмечать, что усилия ее могут быть напрасными. Вы столько работали над тем, чтобы улучшить существование себе и близким, а на деле оказывается – все наоборот. Будет немало поводов для печали. Ведь для вас главным всегда были мир в семье и согласие между родственниками. Но в наступающем году понимания станет меньше, а разногласий больше. Вы не будете чувствовать себя счастливыми. Вам нередко будут приходить в голову беспокойные мысли. Понадобится немало сил и мужества, чтобы разорвать порочный круг отношений, которые заставляют вас страдать. Вместе с тем, словно в оплату ваших переживаний, судьба будет благосклонна к вам в материальном отношении. Улучшится финансовый аспект на работе. Не исключено повышение зарплаты, более денежная должность, дополнительный ресурс из нового источника. Появится возможность для организации собственного дела в компании надежного союзника. Бытовые вопросы выйдут на первый план. Не исключены ремонт в жилье, перепланировка помещения, строительные работы. Будете заняты улучшением условий проживания и результат окажется замечательным. Возможно приобретение новой мебели, крупные покупки для дома. Год Змеи откроет перспективы в профессиональном отношении, в учебе. Но, несмотря на присутствие деятельности, вы будете ощущать рутинность происходящего. Даже со стороны будет казаться, что вы погрязли в какой-то бесконечной монотонности и уже ничем не интересуетесь, кроме узкого круга своих предсказуемых интересов. В наступающем году вы рискуете потерять форму, как физическую, так и внутреннюю, которая связана с устойчивостью, духовной силой и желанием победить. Поэтому следите за собой, за своим самочувствием и состоянием, чтобы время не отразилось на вашем лице так очевидно! Повод для радости вы найдете в любимом занятии, которое не относится к вашей работе.

Рис. yapfiles.ru