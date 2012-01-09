Старейшины Камчатки добавят мудрости

Постановлением губернатора Камчатского края создан Совет старейшин коренных малочисленных народов Севера (КМНС) при губернаторе Камчатского края.

Совет старейшин создан в целях сохранения исторических традиций, культуры, преемственности поколений, укрепления межнациональных связей, а также защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов КМНС на территории Камчатского края.

«Дальневосточный капитал».