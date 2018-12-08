Путин назначил на Дальнем Востоке нового врио губернатора

Им стал топ-менеджер московской корпорации

Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Лимаренко до сих пор возглавлял подразделение «Росатома», отвечающее за строительство АЭС за рубежом. Он будет исполнять обязанности губернатора до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г.

Прошлый глава региона Олег Кожемяко покинул должность для участия в выборах главы Приморского края, которые назначены на 16 декабря, напоминают «Ведомости». Фактически Сахалинская область осталась без руководителя 26 сентября, когда Кожемяко был назначен врио губернатора Приморья.

Лимаренко 58 лет, до этого момента он возглавлял инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Инжиниринговая компания АСЭ», которое управляет «Атомстройэкспортом», «Атомэнергопроектом», «Атомпроектом», сообщается на сайте компании. В разные годы он был депутатом городской думы Сарова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, работал в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, занимал должность главного федерального инспектора по Нижегородской области. В 2005-2007 гг. в ранге вице-губернатора Нижегородской области курировал вопросы строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий.

В «Росатом» Лимаренко пришел в 2007 г. Он доктор экономических наук, окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели», инженер-механик.

В конце ноября сахалинские депутаты обратились к Путину с просьбой поскорее назначить врио губернатора региона. Облдума предлагала на эту должность главного федерального инспектора Сахалинской области Сергея Будкина, но ответа Кремля так и не получила, говорила депутат Ирина Никитина.

Новому руководителю Сахалина предстоит в ближайшее время утвердить региональный бюджет, рассказывали депутаты. Проект бюджета должен быть внесен в областную думу до 12 декабря. Еще 20 принятых думой нормативных актов не могут вступить в силу из-за отсутствия подписи главы региона, сообщала облдума.