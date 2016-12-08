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В паспортах может появиться страница для отметки о голосовании

08 Декабря 2016, 15:28 | Дальний Восток

В Москве состоялось заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Эксперты обсудили обращения граждан, собранные с помощью горячих линий, вопрос усовершенствования контроля на избирательных участках и главное — возможность появления в паспортах страницы для отметки о голосовании. Также было объявлено, что создается «Правозащитная карта России», пишут «Известия».

В Доме правительства Московской области под председательством омбудсмена Татьяны Москальковой состоялось заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. На нем обсудили итоги мониторинга соблюдения прав граждан в ходе избирательной кампании 2016 года.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, приехавший в Россию с официальным визитом, отметил, что Россия является важным членом Совета Европы.

— Россия всегда была частью Европы. Однако сегодня Европа каждый день сталкивается с угрозой раздробления, — отметил Ягланд. — Проблема прав человека есть во всех странах. Просто в одних она острее, чем в других.

Также генеральный секретарь Совета Европы отметил, что сотрудничество с Россией протекает очень успешно. Один из ярких примеров — борьба с допингом и насилием в среде болельщиков. Однако Турбьёрн Ягланд говорил и о проблемах. По его мнению, они связаны с положением мигрантов в России.

— Некоторые мигранты не могут получить регистрацию, не имеют никакого статуса и живут в сложных условиях, — сказал Ягланд.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Турбьёрна Ягланда за выступление и отметила, что во вторник генеральный секретарь Совета Европы встречался с президентом России.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что «омбудсмены стоят на защите прав и свобод человека». Это подтвердила и Татьяна Москалькова, которая напомнила, что выборы в Госдуму состоялись благодаря слаженной работе омбудсменов и взаимодействию с ЦИК.

— За время выборов в Госдуму к нам в центральный офис поступили 83 сообщения о нарушении избирательных прав, а также предложения от граждан. Всё было передано в ЦИК и стало частью доклада президенту, — рассказала Москалькова.

— Избирательные права — одни из ключевых, это фундамент. И работа не заканчивается в день голосования, — заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. По его словам, после выборов специалисты работают с обращениями россиян.

На заседании напомнили, что в этом году на время выборов были созданы «горячие линии». С их помощью, по заявлению руководителя аппарата ЦИК РФ Сергея Даниленко, было собрано около 8 тыс. обращений. Еще почти 2,7 тыс. жалоб и предложений поступило в ЦИК в письменном виде.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также рассказала, что в Госдуму поступил документ, предполагающий введение в паспорте гражданина РФ страницы, на которой будут отмечать факт голосования. Таким образом, гражданин не сможет отдать свой голос несколько раз.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил внести в организацию голосования изменение — сделать видеонаблюдение со звуком. Так как, по словам Шишлова, иногда «на участке озвучивают одни цифры, а на бумаге пишут другие». И доказать это сложно.

Но и беззвучной видеотрансляции бывает достаточно для предотвращения нарушений.

— На каждом участке в Московской области были видеокамеры. В случае конфликта можно восстановить всю картину. Также в режиме онлайн можно было выйти на любой участок. Когда мне приходили жалобы, я выходила на определенный участок. В одном из случаев мы выслали на него группу, которая устранила нарушение, — рассказала Татьяна Москалькова.

Также омбудсмен отметила, что в этом году не было случаев удаления наблюдателей и жалоб на переписывание протоколов. А уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что в этом году в Подмосковье избирательные участки были доступны для инвалидов.

— Появилось и десять кабинок для слабовидящих. Такая работа продолжится и в следующем году, — заверила Семенова.

В рамках заседания Координационного совета российских уполномоченных по правам человека состоялась презентация электронного информационно-просветительского проекта «Правозащитная карта России». Проект соберет статистику обращений к региональным и федеральному уполномоченным по правам человека.

Эксперты уверены, что карта поможет сформировать целостную картину и выявить наиболее эффективные механизмы для решения типичных проблем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: голосование  совет европы  гражданство  паспорт  выборы  права человека  гражданин 



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