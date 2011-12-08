Ужесточается ответственность за реализацию алкоголя несовершеннолетним

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на усиление мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

Управление Госдумы по связям с общественностью сообщает, что закон значительно усиливает административную ответственность за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, включая пиво - для физических лиц за первичное административное правонарушение штрафы увеличиваются до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц - до двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

Для физических лиц вводится уголовная ответственность в случае неоднократной продажи ими алкогольной продукции и пива несовершеннолетним в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, предусматривается возможность приостановления действия лицензии на оборот алкогольной продукции в случае ее розничной продажи несовершеннолетним.