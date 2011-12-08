Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ТОП 10 стран, куда хотят иммигрировать россияне
МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Охота к перемене мест не оставляет россиян: по данным ВЦИОМ, 22 процента наших соотечественников не прочь насовсем переехать в другую страну, 20 процентов – поработать за границей, 13 – поучиться. Новый опрос ВЦИОМ – о том, в какую именно сторону поглядывают россияне. Вот ТОП-10 самых привлекательных стран.
Германия – лидер в рейтинге стран для жизни. 13 % россиян желают туда переехать.
Великобритания – за образованием большинство россиян (15 %) отправились бы именно туда. 6 % не прочь там поработать, а 5 % хотели бы и вовсе остаться навсегда.
США – для 10 % вожделенное место для жизни, для 11 % – лучшее место для учебы, для 15 % – страна, где хотелось бы поработать.
Франция – в списке самых привлекательных стран для жизни с точки зрения сооте-чественников (туда тянет 5 % опрошенных). Поучились бы во Франции 4 %, поработали бы – 3 %.
Канада – страна, охотно принимающая эмигрантов, тем не менее привлекает лишь 4 % россиян, настроенных уезжать. В плане работы и учебы – лишь 2 и 1 % соответственно.
Италия – 4 % россиян сменили бы родные березовые рощи на итальянские оливковые. Столько же поехали бы на Апеннины поработать, 2 % – поучиться.
Испания – примерно так же, как на Италию, россияне смотрят и на Испанию. 4 % уехали бы туда жить, 2 % – работать, 1 % – учиться.
Скандинавские страны – их суровый климат россиянина не смутит, 3 % желающих уехать отправились бы в эти края. 2 % не прочь там поработать, а вот на учебу никого не тянет.
Австралия, Новая Зеландия – примерно та же картина: 2 % хотели бы жить именно там, 1 % махнули бы за длинным долларом. Как место учебы эти страны россиян не привлекают.
Китай интересен в плане работы и учебы (охочих до того и другого по 1 %). А вот уехать туда насовсем желающих не нашлось, пишет "Собеседник.Ru".
Новости тематики
- 2018 год объявлен Годом содействия занятости населения в Якутии
- Рынок труда растет
- Дальний Восток ждет рыбацких капитанов, инженеров, агрономов, технологов…
- На Дальнем Востоке расцвел новый вид мошенничества
- Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке зовет рекрутеров в партнеры
- Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке на одного безработного насчитали три вакансии
- "Порно-Оскар" достался дальневосточнице из Комсомольска-на-Амуре
- Почти тысяча дальневосточников нашли работу через карьерный портал Сбербанка в 2014 году
- Отсрочка от армии решит проблему ОПК
Новости раздела
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
- Праздник национальной идентичности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"