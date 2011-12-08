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ТОП 10 стран, куда хотят иммигрировать россияне

08 Декабря 2011, 14:17 | Дальний Восток

МОСКВА, 19 июля, ZRPRESS. Охота к перемене мест не оставляет россиян: по данным ВЦИОМ, 22 процента наших соотечественников не прочь насовсем переехать в другую страну, 20 процентов – поработать за границей, 13 – поучиться. Новый опрос ВЦИОМ – о том, в какую именно сторону поглядывают россияне. Вот ТОП-10 самых привлекательных стран.

Германия – лидер в рейтинге стран для жизни. 13 % россиян желают туда переехать.

Великобритания – за образованием большинство россиян (15 %) отправились бы именно туда. 6 % не прочь там поработать, а 5 % хотели бы и вовсе остаться навсегда.

США – для 10 % вожделенное место для жизни, для 11 % – лучшее место для учебы, для 15 % – страна, где хотелось бы поработать.

Франция – в списке самых привлекательных стран для жизни с точки зрения сооте-чественников (туда тянет 5 % опрошенных). Поучились бы во Франции 4 %, поработали бы – 3 %.

Канада – страна, охотно принимающая эмигрантов, тем не менее привлекает лишь 4 % россиян, настроенных уезжать. В плане работы и учебы – лишь 2 и 1 % соответственно.

Италия – 4 % россиян сменили бы родные березовые рощи на итальянские оливковые. Столько же поехали бы на Апеннины поработать, 2 % – поучиться.

Испания – примерно так же, как на Италию, россияне смотрят и на Испанию. 4 % уехали бы туда жить, 2 % – работать, 1 % – учиться.

Скандинавские страны – их суровый климат россиянина не смутит, 3 % желающих уехать отправились бы в эти края. 2 % не прочь там поработать, а вот на учебу никого не тянет.

Австралия, Новая Зеландия – примерно та же картина: 2 % хотели бы жить именно там, 1 % махнули бы за длинным долларом. Как место учебы эти страны россиян не привлекают.

Китай интересен в плане работы и учебы (охочих до того и другого по 1 %). А вот уехать туда насовсем желающих не нашлось, пишет "Собеседник.Ru".

Автор: "Собеседник"
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