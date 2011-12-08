Призывники ВВО верят в бога и страдают дефицитом веса

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 19 июля, ZRPRESS. Социологи и психологи Управления воспитательной работы ВВО изучили более 70% призывников, которые уже прибыли в воинские части округа для воинской службы. Всего в войсках Восточного военного округа будет служить более 35 тысяч военнослужащих призванных в эту весенне-летнюю призывную кампанию.

В этот призыв значительно вырос образовательный уровень призывников, в т.ч. количество тех, кто имеет высшее образование, 45% ребят имеет среднее и начальное профессиональное образование.

62% призывников воспитывались в полных семьях, почти 4% детей – сироты.

Более 4% молодых солдат уже женаты, 3% имеют детей. Около 90% из изученных призывников до призыва работали или учились, 20% изученных призывников сообщили о себе, что они верующие люди.

8% до армии имели факты асоциального поведения, были «знакомы» с милицией, пробовали наркотики и алкоголь.

95% юношей сообщили, что они идут на воинскую службу с желанием честно выполнить свой гражданский долг.

В тоже время у нынешнего призыва остаются проблемы по медицинским показателям. У тех, кто уже встал в воинский строй почти 8% имеют ослабленное здоровье, более 5% с дефицитом веса, до 5% обладают невысокой нервно-психической устойчивостью.