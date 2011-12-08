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Руки прочь от китов!
С 1910 года по настоящее время в Мировом океане добыто более 2,4 млн. китов, из которых: более 360 тысяч "синих", более 800 тысяч финвалов, около 180 тысяч горбачей, около 200 тысяч сейвалов и более 600 тысяч кашалотов! Сегодня, по оценкам ученых, осталось около 1000 блювалов, а поголовье горбачей, самых "тихоходных" китов, сократилось до 3-5 тысяч, что составляет всего 3-5% их первоначальной численности. И только численность кашалотов находится на первоначальном или устойчивом уровне.
В 1974 году исчезающие виды этих млекопитающих были взяты под охрану, а 19 февраля 1986 году Международный комитет по квотам (МКК) принял решение о прекращении в водах Мирового океана промысла всех видов китов, кроме малых полосатиков, запасы которых сегодня находятся на высоком уровне. С тех пор во всем мире в этот день отмечается День кита. "Лицензию" на убийство китов выдали только аборигенам. Между тем цивилизованная Япония бьет китов до сих пор.
- Запасы же антарктических финвалов могут восстановиться через 10-40 лет, сейвалы придут в себя лет через 20-25, а восстановления численности наиболее ценных южных гладких, горбатых и синих китов в обозримом будущем не предвидится (пройдут века), - пишет доктор географических наук Д. ФАЩУК в одном из своих трудов, посвященных защите китообразных.
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