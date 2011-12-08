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Антисоциальный ресурс, или "Все мужики к..."?
Недавно ряды социальных ресурсов, глубоко пустивших корни в благодатную почву Интернета, пополнились сайтом, где девушки могут пожаловаться на своих бывших ухажеров. На "Досвидос!ру" им предлагается поделиться негативным опытом общения с "кидалами" - парнями и мужчинами, воспользовавшимися доверием и чувствами юных особ.
Идею нельзя назвать новой. В блогосфере давно обосновались сообщества аналогичной направленности. Для примера можно привести одно из сообществ пользователей "Живого Журнала". Однако создание отдельного сайта в Рунете является новым опытом.
Структура схожа с сайтом знакомств. В два ряда на странице расположены анкеты, подробнее с которыми можно ознакомиться, кликнув на заинтересовавшую фотографию или имя. Чем явно "Досвидос!ру" отличается от ресурса, наподобие Loveplanet.ru, так это внутренним содержимым анкет. Информация, оставленная девушками о мужчинах (без ведома и согласия самих мужчин), носит негативный и зачастую оскорбительный характер.
Ниже приведен один из примеров "жалобных отзывов" (орфография и пунктуация автора сохранены):
"Лжец и неудачник. Нищий гастарбайтер, строящий из себя крутого. "..." Вешает лапшу на уши о высоких заработках, хотя за душой ни гроша. Жадный до одурения. "..." Глупый, ограниченный и инфантильный. "..." Мой вам совет - если попадёться -раскрутите на подарок какой-нибудь вроде телефона и пошлите".
Нелестные анкеты содержат фотографии, имена и фамилии хозяев, а иногда и их личные номера ICQ, адреса электронной почты, фактические адреса вплоть до улицы, номера дома, квартиры и телефона.
Сайт стал набирать популярность уже в первые часы работы. Едва начав свой жизненный путь, "Досвидос!ру" был вынужден временно прекратить свою деятельность из-за большого наплыва посетителей. По завершению первого дня существования сервер содержал уже порядка ста пятидесяти жалобных анкет.
Ресурс также не обошла эпидемия создания клонов знаменитостей, получившая широкое распространение на популярных "Вконтакте.ру" и "Одноклассники.ру". Уже сейчас там находятся несколько "жалоб" на президента России Владимира Путина, Михаила Саакашвили и других публичных личностей (включая Чака Норриса).
С целью выяснить правомерность действий администрации и посетителей ресурса "Досвидос!ру" Sostav.ru обратился за комментариями к кандидату юридических наук, заслуженному юристу Российской Федерации Ольге Цоколовой: "Указанный сайт содержит информацию о подробностях интимной и иной частной жизни граждан, изложенную участницами событий."
По словам Ольги Цоколовой, для наличия в действиях лиц состава преступления достаточно распространения сведений о частной жизни, являющихся тайной, без согласия потерпевшего. "Вместе с тем в рассматриваемой ситуации следует учитывать, что участницы сайта рассказывают о событиях своей личной жизни, - уточняет Цоколова. - Они вправе распоряжаться своими личными тайнами и секретами и рассказывать о них так, как считают нужным, в том числе распоряжаться информацией о личных качествах партнеров по интимной жизни. Поэтому полагаю, что уголовная ответственность по статье 23 Уголовного кодекса Российской Федерации в данном случае исключена. Но возможна уголовная ответственность за клевету".
Многие анкеты, оставленные пользователями сайта, несут явный оскорбительный характер. В чем нет ничего удивительного, учитывая, что ресурс являет собой площадку для вымещения гнева ущемленной части женского населения.
"Оскорбление может быть выражено словесно, письменно, а также неприличными жестами и так далее, - поясняет Ольга Цоколова. - При этом информативное содержание оскорбления может и соответствовать истине, но выражаться в неприличной форме. Таким образом, при наличии перечисленных признаков уголовная ответственность участников сайта, излагающих ложную, порочащую либо оскорбительную информацию, возможна".
Соответственно если случайная и не очень "жертва" поклепа обнаружит анкету со своим именем, фотографией и координатами на сайте, то имеет право подать заявление о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 129 и статье 130, в соответствии со второй частью статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Уголовные дела по указанным статьям являются делами частного обвинения, что означает следующее: уголовное дело возбуждается только по заявлению потерпевшего, которое подается мировому судье по месту совершения преступления, и может быть прекращено за примирением с потерпевшим.
"В целом же, если информация не носит клеветнического или оскорбительного характера, деятельность такого сайта правомерна. Если гражданам не нравится, что кто-то о них что-то рассказывает, пусть ограничат круг интимного и частного общения", - подводит итог Ольга Цоколова.
Стоит учесть и тот факт, что перед добавлением анкет и комментариев к ним внимание пользователя привлекает список советов "для того, чтобы судебный иск против тебя был исключен или заведомо лишен успеха". Согласно вступлению, следовать им стоит в случае сомнений "в чувстве юмора своей "жертвы" и его адекватном восприятии критики".
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