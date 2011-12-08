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Секс: и у меня на это 237 причин
Главная причина, заставляющая нас заниматься сексом, зачастую имеет весьма косвенное отношение к страсти. Любовь и привлекательность партнера остаются решающими факторами, говорящими в пользу секса, однако психологи выяснили другие 235 причин занятий любовью мужчин и женщин, пишет The Daily Mail.
Согласно крупному исследованию сексуальной мотивации, люди занимаются сексом потому, что это "бесспорно эффективный способ борьбы со скукой", секс помогает быстро заснуть или избавиться от стресса и головной боли.
Для некоторых главным фактором было желание отомстить, в то время как мотивация других была вызвана самоотверженным желанием заставить своего партнера чувствовать себя хорошо. Исследователи также подтвердили то, что было и ранее известно: мужчины и женщины думают о сексе по-разному. Ученые выяснили, что для мужчин главное в сексе физические ощущения, для женщин - важнее эмоциональная составляющая. Женщины чаще говорят: "Я поняла, что влюбилась". Мужчины же обычно заявляют: "Я хотел увеличить число партнерш, с которыми я занимался сексом".
Исследователь Синди Местон отметила: "Мы насчитали 237 различных причин, которые заставляют людей заниматься сексом. Они варьируется от вполне мирских - "Мне от этого хорошо", до духовных - "Я хотел чувствовать себя ближе к Богу". От альтруистических - "Я хотел, чтобы мой партнер чувствовал себя хорошо", до манипулятивных - "Я хотел получить повышение по службе".
В ходе исследования ученые из Техасского университета опросили 2 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 17 до 52 лет. Каждая из 237 предложенных причин была удостоена самой высокой оценки, по крайней мере, одного из участников эксперимента.
"Среди наиболее частых причин, мотивирующих людей заняться сексом: привлекательность, удовольствие, привязанность, любовь, роман, эмоциональная близость, возбуждение, желание понравиться, приключение, волнение и просто наличие такой возможности", - отмечают психологи.
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