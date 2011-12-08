По статистике, 90% мужчин изменяли и изменяют своим законным половинам; измену можно считать социальным явлением, которое необходимо изучать. Тогда, утверждает Наталья ТОЛСТАЯ, практикующий психолог, специализирующийся на проблеме супружеских измен, будет меньше разводов, депрессий и несчастных детей.

В очереди стоять не буду

- Наталья, вы сталкивались с изменой на собственном опыте?

- Да, я ждала ребенка, когда мой муж стал поздно возвращаться домой. По странному стечению обстоятельств я знала, где он и с кем. И на следующий день после его очередного позднего возвращения с работы я попросила его отвезти меня в тот же ресторан, где он недавно был с другой женщиной, и посадить за тот же столик. Под благовидным предлогом подошла к бармену и спросила, незаметно указывая на мужа: "Он тут бывает?" Бармен рассказал, что видел его однажды с девушкой, пили шампанское, она плакала, а он сидел и, подперев щеку, слушал. Тогда я поняла, что их отношения только начинаются и сейчас все можно легко прекратить. Тогда я вернулась за столик к мужу, задала правильные вопросы, и он признался, что да, встречался здесь с девушкой, она жаловалась на жизнь, а потом он отвез ее домой. И я ему сказала: "Ты знаешь, это место сейчас мое, если ты меня любишь. А если нет, то я найду другое, но в очереди стоять не буду". Их отношения прекратились.

- То есть надо сразу четко поставить его перед выбором: она или я?

- В данном случае это была начальная стадия отношений. С его стороны не было серьезного увлечения. Если бы я узнала, что у моего мужа длительный и серьезный роман, то тактика была бы совсем другой.

- Какой? Указать негоднику на дверь?

- Понимаете, я сразу, как только ко мне на прием приходит женщина, которой изменил муж, пытаюсь объяснить: измена - не конец света и даже не конец отношений. По статистике, 85% мужчин не покидают и не собираются покидать своих жен и только 10% женятся на любовницах. Поэтому, если женщина хочет сохранить семью, у нее есть все шансы. Предположим, вы узнали об измене любимого мужчины. Как бы ни было трудно, в течение восьми часов постарайтесь с ним не общаться, переночуйте у мамы или у друзей и хорошенько обдумайте, нужен ли вам этот мужчина. Если да, то придется собрать себя в одно целое и хорошо поработать.

- Виновата ли женщина в том, что муж ей изменяет?

- От этого не застрахована ни одна женщина. Жена может быть стильной, умной, красивой, любящей и заботливой. А он вожделеет продавщицу, которая торгует фруктами у дома напротив. Зачастую женщина сама провоцирует мужчину. В первую очередь постоянным контролем. У мужчины должно быть свое внутреннее пространство, неприкосновенное. Поэтому не надо читать его записные книжки, влезать в мобильный телефон, звонить десять раз на день. От удавки на шее очень хочется избавиться. Разве можно искреннее желание мужа возвращаться к тебе домой вытребовать или выплакать? Он должен по тебе соскучиться!

Стратегия выстраивается в постели

- Что еще посоветуете, чтобы удержать ненаглядного?

- Мне кажется неправильным отказывать мужу в сексе, демонстрируя этим, что ты обиделась. Можно не разговаривать, но отдаляться физически, значит, провоцировать благоверного искать утешения на стороне. Еще, наверное, неправильно слишком много рассказывать мужу о своих болезнях и каких-то физиологических проблемах.

Конечно, очень важна уверенность женщины в себе. Если женщина хорошо выглядит, интересна, ненавязчива и постоянно работает над отношениями, то больше шансов, что она никогда не столкнется с изменой. Но гарантий нет! Потому что мужчине как воздух нужны перемены. К слову, если ваш муж часто меняет машины, то меньше риск, что он будет изменять. И еще могу посоветовать поинтересоваться, как твой любимый относится к изменам, еще до свадьбы. Если он четко озвучил, что нет, никогда такого не будет, есть вероятность, что этого действительно не случится, потому что мужчинам свойственно отвечать за свои слова.

- Измены мужчин - неизбежное зло?

- Не зло, а правда жизни. Это то, к чему надо быть готовой.

- И что же делать, если факт измены установлен, а любимого терять не хочешь?

- Во-первых, успокоиться. Чем меньше импульсивных поступков, тем лучше. Очень часто, когда женщина узнает об измене, она вываливает на голову бедного мужа столько обвинений, которые у нее копились годами, что потом им помириться будет очень сложно. Эти слова встанут блоком. Вообще, лучше ни на какие объяснения не идти. И уж тем более не ставить его перед выбором. На пике страсти он, поставленный перед выбором, запросто может уйти. А ведь очень часто через пару месяцев любовники друг другу надоедают, и чаще всего решение расстаться первым принимает мужчина. Если объяснения избежать нельзя, то важно, чтобы он убедился: его разоблачение не нечто отвратительное и безобразное, а возможность выбраться из лабиринта, вернуться на грань мира.

Потом нужно что-то изменить, удивить его. Можно отправиться в путешествие вдвоем, поменять квартиру. Не возбраняется делать даже какие-то неожиданные маленькие "гадости": вместо сахара насыпать в чай соль, загрузить в стиральную машинку его любимый костюм.

- А это зачем?

- Цель - нарушить его психологическое спокойствие. Внести элемент неожиданности в привычный бытовой уклад. Он ждет скандалов, а ты улыбайся и хохочи при любой возможности. Он думает, ты будешь контролировать каждый его шаг, а ты звони как можно реже, начни сама задерживаться после работы. Очень важно ненавязчиво напоминать мужу о том, зачем вы столько лет прожили вместе. Хорошо бы определить главную ценность вашей совместной жизни и ставить ее на пьедестал. Если это ребенок, то наряжай его, побуждай малыша проявлять нежность к отцу, рассказывай ему, какой папа хороший. Дружи с его родственниками, рассказывай супругу о важности семьи, но как бы невзначай, без нажима.

Ну и, конечно, необходимо заняться собственной внешностью. Для того чтобы в первую очередь доказать себе, почему он должен остаться с тобой. А главный наш козырь - секс. Постель - это то место, где умная женщина выстраивает стратегию и добивается результата.

Ваня, мы поставим шкаф

- А не стоит ли отплатить изменнику той же монетой, как вы находите?

- Нередко бывает, что неверный муж, увидев, что за его благоверной начали активно ухаживать другие мужчины, забывает о зазнобе и возвращается в семью. Но блефовать в данном случае нельзя. Если вы в надежде вызвать ревность скажете, что уходите к другому, супруг может ответить: ну и иди!

- Про жен все понятно, а любовницы к вам на прием приходят?

- Да, но я за семью, я на стороне жен. Но и "ожидающим" женщинам я тоже помогаю разобраться в том, что происходит. Их участь порой еще менее завидна, чем участь обманутой жены. Потому что у любовницы нет никаких прав. Зато есть масса комплексов, чувство вины, жалость к себе.

- И чем же вы им помогаете?

- Иногда тем, что снимаю с нее розовые очки и описываю ее ситуацию. Ведь жена - это остов, основа, ячейка, а любовницы - сквозняки. Объясняю: тот факт, что он встречается с любовницей, не означает, что жену не любит. И не надо верить словам, что с женой у него сексуальных отношений нет со дня свадьбы. Ему же надо домой! А с тобой - регламент. А любовница ждет, ждет и ждет. Год, два, всю жизнь. И думает, что ее любят. Не любит, потому что если любит, то оторваться не может. Если мужчина не уходит в первые полтора года, то он не уйдет никогда. Это закон. Очень часто у любовниц снижена самооценка, потому что они все равно ощущают себя вторым сортом. Нередко с любовницами мужчины реализуют свои скрытые пороки. Например, жена не выносит, когда супруг нетрезв. А с любовницей можно напиться и пуститься во все тяжкие.

- Не могу согласиться. Положение любовницы во многом предпочтительнее: ты в жизни мужчины праздник, он не надоедает тебе ворчанием, жалобами и претензиями.

- Может быть, если женщина не ставит целью выйти замуж за женатого мужчину и не пытается стать в его жизни единственной. Если роль любовницы устраивает, то пожалуйста. Но вы бы знали, сколько любовниц мне приходилось выводить из тяжелейших депрессий. В нашей стране все-таки женщины ориентированы на семейные ценности.

Знаете анекдот? Просыпаются три пары после бурной ночи. Американка говорит: "Джон, ты был хорош. Прощай!" И уходит. Француженка: "Пьер, ты неподражаем. Вот телефон, звони!" - и целует в щечку. Русская: "А вот здесь, Ваня, мы поставим шкаф".

- Психологическая природа мужских и женских измен одинакова?

- Совсем разная. Женщины, как правило, изменяют не с другим, а с лучшим. Если жена изменяет, значит, муж перестал в ее глазах быть победителем. Еще женщины в своей массе идут на измену, если с законным супругом все совсем плохо. Женщины изменяют реже, чем мужчины, но чаще уходят из семьи. И вернуть ее намного сложнее, чем мужчину.