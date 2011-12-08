От Атлантического до Тихого

В воскресенье, 2 сентября, во Владивосток прибыли участники трансконтинентального велопробега "За здоровый образ жизни".

Стартовал велопробег в Западной Германии в г. Форели 13 мая и финишировал во Владивостоке. Организатором велопробега являлся Российский союз Евангельских христиан-баптистов.

О деталях велопробега "ЗР-Диалогу" рассказал один из участников Михаил ВОСНЯТИН. "Сам я по профессии строитель, но я искренне верю в Бога и поэтому отправился в это путешествие, пропагандируя здоровый образ жизни. Весь наш путь был разделен на этапы: 1 этап - Форель - Брянск, 2-й - Брянск - Тюмень, 3-й - Тюмень-Иркутск, 4-й - Иркутск-Владивосток". Все участники, а это были исключительно россияне, пользовали личные велосипеды российского производства. На каждом новом этапе к ним присоединялись новые участники, либо, наоборот, кто-нибудь, по различным причинам, покидал велопробег.

Довольны как пробегом, так и встречей, оказанной им на берегах Тихого океана, остались все без исключения участники пробега. "Я очень рад, что участвовал в этом путешествии, где открыл для себя много интересного!", - признался баптист Миша.