Как не потерять себя в "паутине"?

По последним подсчетам социологов количество пользователей всемирной паутины в России не превышает 10% от всего населения страны. То есть Интернетом в той или иной степени "заражены" около 15 млн человек. В Приморском крае по самым скромным подсчетам таковых более 100 тыс. человек, и для кого-то это целый мир, в котором они знакомятся, женятся, разводятся, строят и разрушают свой бизнес, делают покупки и уже не представляют жизнь вне него.

Сказать, что наше общество поголовно больно интернетоманией, было бы преждевременно. Однако беглый опрос на улицах и в интернет-кафе Владивостока подтвердил наихудшие опасения. Интернет не просто вошел в нашу жизнь, у некоторых он эту жизнь вытеснил, заменив виртуальностью. Как и следовало ожидать, такой "замене" особенно подвержена молодежь. Но судить как всегда вам.

Дмитрий Герман, генеральный директор ЗАО "ЛАНИТ ДВ":

- Интернет для меня средство общения с миром, только на более высоком, интерактивном уровне, куда входят электронная почта, ICQ, Skype, видеоконференции и т.д. Ведь что такое Интернет для нас сегодня? Наверное, 50 лет назад этот вопрос выглядел примерно так: "что для вас газеты?", а 20 лет назад - "что для вас телевидение?". То есть те сферы человеческой жизни, где мы вчера, сегодня и завтра черпаем информацию, общаемся, ищем развлечения, учимся, наконец. Разница лишь в том, что для меня, например, Интернет не может заменить газет и телевидения.

Радомир Коваленко, школьник, 15 лет:

- В среднем я сижу в Интернете 5 часов, люблю общаться через игру. Без Интернета жить могу, но общение в игре меня больше привлекает.

Роман Аношкин, менеджер по продажам, 21 год:

- Интернет у меня на первом месте, после необходимых потребностей, конечно! Сижу я в нем часов по 12, а то и больше. Сейчас у меня на Интернет нет денег, так я умираю! Мне всегда нужно иметь выход в сеть, хотя бы для того, чтобы проверить почту.

Алексей Белов, актер, 29 лет:

- В Интернете сижу редко, предпочитаю брать информацию традиционно из книг, журналов и газет.

Виктория Белогур, кредитный эксперт, 20 лет:

- У меня работа сопряжена с Интернетом, к тому же я еще учусь. Может быть, поэтому сейчас я не представляю себе жизнь без Интернета. Раньше может быть, но сейчас нет.

Михаил Лещенко, сотрудник охраны, 45 лет:

- Для меня Интернет в первую очередь развлечение. Я частенько сижу в Интернете из-за работы, т.к. работаю в ночь, а читать сегодня не актуально, да и не хочется.

Лиза, 12 лет, и Лиля, 13 лет:

- Мы очень любим сидеть в Интернете, даже иногда сутками, по мере возможностей, но без него смогли бы. Как смотрят родители? А на что сотовые телефоны? Мы через них всегда с Интернетом.