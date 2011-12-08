На майские отдыхаем три дня

В этом году россияне смогут отдохнуть в традиционные весенние праздники три дня подряд. Выходной с субботы 28 апреля будет перенесен на понедельник 30 апреля.

"Из-за этого последняя рабочая неделя апреля будет длиннее на один день, а выходными, кроме воскресенья 29 апреля, станут понедельник 30 апреля и вторник 1 мая", - уточнили в Роструде.

9 мая в этом году приходится на среду, и по традиции этот день считается выходным.

До конца года у жителей России останутся еще два трехдневных выходных. В субботу, 9 июня, россияне выйдут на работу, зато смогут отдыхать 10, 11 и 12 июня, в День России. День народного единства 4 ноября в этом году выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 5 ноября, будет нерабочим.

Инициатива Федерации независимых профсоюзов пока остается без внимания.