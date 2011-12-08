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Дизайнеры учатся у коренных народов

08 Декабря 2011, 20:06 | Дальний Восток

Владивостокские дизайнеры отправились в десятидневную экспедицию в нанайскую деревушку Сикачи-Алян, где пробудут до 8 августа. Целью экспедиции является изучение традиционной нанайской одежды, национальных узоров, а также секретов изготовления украшений.

Участвуя во многих конкурсах, приморцы получили не только всероссийское, но и международное признание. В 2005 году они выиграли московский грант на развитие молодого дизайнерского искусства, благодаря которому пять студентов ВГУЭС, кафедры моды и дизайна и отправились в экспедицию. На основе материалов, собранных студентами, в августе-сентябре совместно с Ассоциацией молодых дизайнеров "ЧЕРДАК" будет подготовлено 6 моделей, выполненных в этническом стиле и включающих полный комплект одежды, сумочки и аксессуары.

Досье

Название поселка Сикачи-Алян в переводе с нанайского - "знающие и охраняющие тайну". Это место в 70 км от Хабаровска является уникальным : нанайская культура здесь тесно переплетается с более древней, сохранившейся в виде петроглифов. Петроглифы представляют собой изображения личин (масок), зверей, птиц, змей, лодок, лунок (ямок и концентрических кругов).

По словам участников экспедиции, эта коллекция станет синтезом традиционной культуры и современного дизайна. Сегодня люди стремятся одеваться ярко и индивидуально, зачастую обращаясь к этничемким мотивам. Достаточно вспомнить, что вязаные шапочки с длинными "ушами", бум на которые несколько лет назад захватил не только Москву и Петербург, но и все европейские страны, пришли к нам от индейцев латинской Америки.

Автор: Руслан Голиков
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