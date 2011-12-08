Операция "Зачисление"

В России идет прием детей в первые классы. До 31 августа родители могут подать документы в школу. В действительности же нередки случаи, когда приятные хлопоты в преддверии самого первого 1 сентября сопровождаются далеко не самыми приятными проблемами.

В первую очередь, родители должны понимать, что дети, живущие рядом со школой, пользуются преимущественным правом зачисления. Также не могут отказать при приеме в школу тем детям, чьи братья и сестры уже учатся в этой же школе. Администрация школы может отказать родителям (в том числе не проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае муниципальный орган управления образованием предоставляет родителям информацию о свободных местах в других школах их района и обеспечивает прием детей в первый класс, пишет РИА "Новости".

В школу зачисляют детей с шести с половиной лет. Если на 1 сентября ребенку еще не исполнилось даже шести, а родители хотят его непременно записать, то в медицинской карте должна быть специальная отметка: "Разрешено обучение с пяти лет".

Зачисление, а не поступление

Во многих школах проводят собеседование наедине с ребенком. Родители имеют полное право настоять на своем присутствии. Однако речь идет именно о собеседовании, которое проводится уже по факту зачисления. Тем не менее родители дошкольников часто жалуются на то, что при подаче документов учителя предлагают малышу пройти своеобразное тестирование, по форме напоминающее вступительный экзамен.

По словам начальника отдела общего образования Департамента госполитики в образовании Минобрнауки Ирины ТАРАДАНОВОЙ, ни учителя, ни директор не имеют права давать ребенку во время приема документов каких-либо заданий. На встрече с родителем кроме учителя и директора школы могут присутствовать логопед и психолог, но лишь для того, чтобы просто побеседовать с ребенком и выяснить его уровень развития. Итоги беседы ни в коем случае не должны влиять на результаты "поступления". Естественно, речь идет о государственных школах и здоровых детях. Для малышей с инвалидностью или психическими расстройствами существуют специальные коррекционные учебные заведения.

По уставу и здравому смыслу

Зачастую учителя представляют родителям будущих первоклашек объемные списки того, что нужно приобрести к 1 сентября. Сюда может входить и особая физкультурная форма, и специальный вид обуви на "сменку". В Минобрнауки по этому поводу заверяют: что покупать и что приносить в школу, решают родители вместе с учителями на общешкольном собрании.

"Четких правил о форме одежды ученика, в том числе и на занятиях по физкультуре, не существует, - говорит Ирина Тараданова. - Но в Законе "Об образовании" есть статья 13, где речь идет об Уставе образовательного учреждения. Именно в этом главном школьном документе должно быть прописано, как решаются подобные вопросы. Как правило, они обсуждаются на совете школы, куда входят учащиеся старших классов, родители, педагоги. Это исключительно компетенция образовательного учреждения

Та же ситуация и с книжками-пеналами и прочим содержимым портфеля первоклашек. Тут - никакой "обязаловки". Ручки, карандаши, пеналы могут быть какими угодно. Главное - не переборщить с весом: за плечами первоклассника не должно быть больше 1,5 килограмма. И именно за плечами, а не за плечом: рюкзак нужно носить на двух лямках. Про портфели и сумки придется забыть, пока школяр не окрепнет. Вес учебников без ранца должен быть не выше 1,2 килограмма. С 3 класса вес увеличивается до 2,2 килограмма. Ученики 7 - 8 классов без вреда для здоровья могут носить сумки уже до 3,2 килограмма. А старшеклассники - до 3,7.

Взнос или взятка?

В обычной муниципальной школе за обучение платить не нужно. Это закреплено законом "Об образовании". Тем более не нужно ничего платить и за зачисление ребенка в первый класс. Однако на деле родителям зачастую делают предложения, "от которых невозможно отказаться". Предлагается, например, сделать "вступительный взнос".

"Если столкнулись с таким безобразием в государственной школе, но учиться хотите именно в ней, сразу идите в прокуратуру, - советует родителям Ирина Тараданова. - Грань между благотворительным взносом и банальной взяткой слишком тонка. Если деньги родитель дает после того, как ребенок принят в школу, это взнос. А если деньги требуют с него заранее - это взятка".

Любые родительские взносы, - а каждая мама прекрасно знает, что хочешь - не хочешь за охрану и питание придется заплатить от 50 до 150 рублей в месяц, - должны обсуждаться на общем родительском собрании. И ни в коем случае деньги нельзя передавать "лично в руки" классному руководителю или директору. У каждой школы должен быть свой счет в банке, и все средства должны перечисляться на этот счет. А администрация школы обязана по первому требованию родителей отчитаться, когда и на что были потрачены их "кровные".

Круговорот средств в школе

"Существует легальная процедура спонсорского взноса на добровольной основе. Однако, к сожалению, грань между такой помощью, которая в принципе допустима и не противоречит законодательству, и вымогательством, когда деньги требуют наличными и лично директору, очень тонка. Необходимо, чтобы все родители знали свои права: если они не хотят или не могут платить, то имеют полное право этого не делать.

Более того, если школа настаивает на "взносе", то она нарушает закон", утверждает министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО. Глава Минобразования отмечает, что если с родителей требуют деньги и деньги эти идут "директору в карман", то это "уголовное преступление, которым должны заниматься правоохранительные органы".

За что с родителей не могут потребовать деньги в школе:

- при снижении установленной наполняемости классов, делении их на подгруппы при реализации основных программ государственных образовательных стандартов;

- если ребенок учится в школе с углубленным изучением отдельных предметов, лицее, гимназии, которые реализуют общеобразовательные программы повышенного уровня в соответствии со своим статусом;

- за факультативные, индивидуальные и групповые занятия, которые проводятся за счет часов, отведенных в основных образовательных программах.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки напоминают: "Родители школьников не обязаны финансировать деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений, а лишь вправе оказывать посильную материальную помощь на добровольной основе".

"Золотой Рог".