"Скверная" история продолжается

Ранним утром в понедельник ситуация вокруг обреченного на уничтожение сквера в Находке, о котором "ЗР" написал 1 августа, приобрела детективный оттенок.

В 4 утра под проливным ливнем неизвестные начали пилить деревья. Увидев людей, высыпавших из квартир и спешащих к ним, злоумышленники закинули пилы в грузовик и скрылись. Жители вызвали милицию. Позже по номерам грузовика было установлено, что принадлежит он частному лицу. Сейчас письма с протестами направлены во все инстанции. Отстаивать сквер люди намерены до конца.