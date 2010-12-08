Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток стал столицей гостеприимного Дальнего Востока
Два года назад общероссийская национальная премия "Гостеприимство" стала первой некоммерческой премией, учрежденной Федерацией рестораторов и отельеров и информационным проектом "ПИР" (Москва). В этом году общенациональная премия обзавелась "младшими сестрами" в регионах России. Сертификаты и призы лучшим из лучших были вручены 10 февраля в отеле "Хендэ", который по праву был награжден дипломом в номинации "Лучший отель".
"Дальневосточное гостеприимство - 2006" - первая и пока единственная из всех региональных премий, что очень почетно. Это означает, что всем нам, собравшимся здесь, предстоит приложить еще немало усилий, чтобы закрепить за Владивостоком право называться столицей "Дальневосточного гостеприимства", - заявил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров (ДАРиО) Роман ИВАНИЩЕВ, открывая церемонию награждения.
Приятной процедуре получения сертификатов и призов предшествовало двухмесячное голосование на сайтах РИА Primamedia, Anonscom.ru, Dv.resto.ru по 13 номинациям, в котором приняли участие более 2000 человек. Итоги интернет-голосования были переданы в Экспертный совет премии "Дальневосточное гостеприимство", который и определил победителей в каждой номинации. Ими стали:
Лучшее демократическое заведение: "Студио кофе"
Лучшее заведение быстрого питания: "Republic на Светланской"
Лучший тематический ресторан: "Семь футов"
Лучший пивной ресторан: "Ханс"
Лучший ресторан европейской кухни: "Пицца-М"
Лучший ресторан национальной кухни: "Мауро Джанванни"
Лучший ресторан японской кухни: "Эдем"
Лучший ресторан китайской кухни: "Император"
Лучшее кофейное заведение: "Студио Кофе"
Лучший ночной клуб: Zabriskie Point
Лучший ресторанный интерьер: "Ханс"
Лучший отель: Hyundai
Лучший малый отель: "Шале"
Также дипломами награждены заведения Хабаровского края и Сахалинской области. Среди СМИ лауреатом премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006" стала Издательская компания "Золотой Рог".
Герман Зверев, руководитель департамента международного сотрудничества и туризма краевой администрации, вручая дипломы в номинации "За личный вклад", заметил, что "недаром церемония состоялась в День дипломатического работника, ведь дипломатия начинается с гостеприимства".
По словам Александра ГАЛУЩЕНКО, начальника управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока, в ближайшее время при администрации города совместно с Дальневосточной ассоциацией рестораторов и отельеров будет создана рабочая группа, цель которой - определить концепцию развития индустрии гостеприимства во Владивостоке до 2012 г., выявить приоритетные направления развития индустрии, опираясь на мнение профессиональных рестораторов и отельеров. Основу рабочей группы составит Экспертный совет премии "Дальневосточное гостеприимство".
"Имидж региона формируют не правительственные программы и отчеты, а простые вещи: насколько тебя вкусно накормили и приветили", - поделилась своей точкой зрения PR- директор "Престо промо групп" (Москва) Екатерина ОПОКИНА, специальный гость церемонии, - и пообещала, что в следующем году к существующим номинациям "Дальневосточного гостеприимства" добавится новая - "За качественное обслуживание". Победитель отправится в обучающий "гастрономический тур" по Европе.
Организаторы премии: Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров, ресторанное агентство "Анонс" при поддержке администраций Владивостока, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области. Генеральный партнер - торговая марка "Русский лед" треста "Савва Водочников" (Москва). Партнеры: служба поручений "050", компании "Раут", "Славда", "МИКО", "Технологии тысячелетия". Информационный партнер - Издательская компания "Золотой Рог".
Новости тематики
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности