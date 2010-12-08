Владивосток стал столицей гостеприимного Дальнего Востока

Два года назад общероссийская национальная премия "Гостеприимство" стала первой некоммерческой премией, учрежденной Федерацией рестораторов и отельеров и информационным проектом "ПИР" (Москва). В этом году общенациональная премия обзавелась "младшими сестрами" в регионах России. Сертификаты и призы лучшим из лучших были вручены 10 февраля в отеле "Хендэ", который по праву был награжден дипломом в номинации "Лучший отель".

"Дальневосточное гостеприимство - 2006" - первая и пока единственная из всех региональных премий, что очень почетно. Это означает, что всем нам, собравшимся здесь, предстоит приложить еще немало усилий, чтобы закрепить за Владивостоком право называться столицей "Дальневосточного гостеприимства", - заявил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров (ДАРиО) Роман ИВАНИЩЕВ, открывая церемонию награждения.

Приятной процедуре получения сертификатов и призов предшествовало двухмесячное голосование на сайтах РИА Primamedia, Anonscom.ru, Dv.resto.ru по 13 номинациям, в котором приняли участие более 2000 человек. Итоги интернет-голосования были переданы в Экспертный совет премии "Дальневосточное гостеприимство", который и определил победителей в каждой номинации. Ими стали:

Лучшее демократическое заведение: "Студио кофе"

Лучшее заведение быстрого питания: "Republic на Светланской"

Лучший тематический ресторан: "Семь футов"

Лучший пивной ресторан: "Ханс"

Лучший ресторан европейской кухни: "Пицца-М"

Лучший ресторан национальной кухни: "Мауро Джанванни"

Лучший ресторан японской кухни: "Эдем"

Лучший ресторан китайской кухни: "Император"

Лучшее кофейное заведение: "Студио Кофе"

Лучший ночной клуб: Zabriskie Point

Лучший ресторанный интерьер: "Ханс"

Лучший отель: Hyundai

Лучший малый отель: "Шале"

Также дипломами награждены заведения Хабаровского края и Сахалинской области. Среди СМИ лауреатом премии "Дальневосточное гостеприимство - 2006" стала Издательская компания "Золотой Рог".

Герман Зверев, руководитель департамента международного сотрудничества и туризма краевой администрации, вручая дипломы в номинации "За личный вклад", заметил, что "недаром церемония состоялась в День дипломатического работника, ведь дипломатия начинается с гостеприимства".

По словам Александра ГАЛУЩЕНКО, начальника управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока, в ближайшее время при администрации города совместно с Дальневосточной ассоциацией рестораторов и отельеров будет создана рабочая группа, цель которой - определить концепцию развития индустрии гостеприимства во Владивостоке до 2012 г., выявить приоритетные направления развития индустрии, опираясь на мнение профессиональных рестораторов и отельеров. Основу рабочей группы составит Экспертный совет премии "Дальневосточное гостеприимство".

"Имидж региона формируют не правительственные программы и отчеты, а простые вещи: насколько тебя вкусно накормили и приветили", - поделилась своей точкой зрения PR- директор "Престо промо групп" (Москва) Екатерина ОПОКИНА, специальный гость церемонии, - и пообещала, что в следующем году к существующим номинациям "Дальневосточного гостеприимства" добавится новая - "За качественное обслуживание". Победитель отправится в обучающий "гастрономический тур" по Европе.

Организаторы премии: Дальневосточная ассоциация рестораторов и отельеров, ресторанное агентство "Анонс" при поддержке администраций Владивостока, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области. Генеральный партнер - торговая марка "Русский лед" треста "Савва Водочников" (Москва). Партнеры: служба поручений "050", компании "Раут", "Славда", "МИКО", "Технологии тысячелетия". Информационный партнер - Издательская компания "Золотой Рог".