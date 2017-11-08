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Шойгу сменил командующего Восточным военным округом
Новый командующий будет совмещать свою должность с другой – в Сирии
После назначения Сергея Суровикина главнокомандующим ВКС должность командующего войсками Восточного военного округа перешла к Александру Журавлеву. Как и Суровикин, помимо ВВО он будет командовать российской группировкой в Сирии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Заместитель начальника Генштаба Александр Журавлев назначен вместо генерал-полковника Сергея Суровикина временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа (ВВО). Соответствующий приказ подписан министром обороны России Сергеем Шойгу 31 октября 2017 года, пишет РБК.
Этим же приказом Суровикин во исполнение указа президента России был назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в Минобороны.
Основанием для назначения Журавлева, как сказано в приказе, стало ходатайство начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
Суровикин был командующим войсками ВВО с октября 2013-го по октябрь 2017 года. В марте 2017 года он возглавил российскую группировку войск в Сирии. В связи с назначением на новую должность Суровикина обе эти позиции занял генерал-полковник Журавлев, пояснил источник РБК в Минобороны.
О назначении Александра Журавлева командующим российской группировкой войск в Сирии в начале ноября рассказал РБК высокопоставленный источник в Минобороны и подтвердил другой источник в военном ведомстве.
Журавлев уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года. До своей сирийской командировки он занимал должность начальника штаба Южного военного округа (ЮВО), а по возвращении пошел на повышение — был назначен замначальника Генштаба. Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года.
Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году. Затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году Журавлев был назначен начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией (Владикавказ). Спустя два года он уже командовал 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией (Самара). В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда откомандирован в Сирию.
Одна из главных задач, которую должен решить новый командующий, — это сокращение российской группировки в Сирии, говорил РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Россия, обеспечив сирийским войскам победу над боевиками, решила и свои задачи. «За эти два года российские военнослужащие успели получить реальный боевой опыт. Кроме того, прошла испытание войной и техника», — напомнил Пухов.
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