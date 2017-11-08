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Тихоокеанский флот получит улучшенные подлодки
Экипажи для них будут готовить на 3D-моделях и по интерактивным пособиям
В Адмиралтействе рассказали последние подробности о создании новых дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Судостроение РФ не стоит на месте и использует передовые разработки для оптимизации работы над новыми судами для ВМФ. В рамках совещания в Адмиралтействе контр-адмирал Владимир Тряпичников, возглавляющий Управление кораблестроения ВМФ, рассказал о создании новых дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», пишет портал Topwar.Ru.
По словам Тряпичникова, специально для обслуживания подлодок на Тихоокеанском флоте созданы новые 3D-модели и интерактивные пособия.
Разработкой современной документальной базы по сервисному обслуживанию подлодок данного проекта занялись специалисты 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта и сотрудники предприятия «Си-проект». Созданные ими интерактивные электронные технические руководства и 3D-модели подводных лодок облегчат жизнь обслуживающего персонала субмарин и помогут в его обучении. Все разработки производились с учетом всех особенностей эксплуатации субмарин на Тихоокеанском флоте (ТОФ).
Также Тряпичников добавил, что сейчас строители головной подводной лодки проекта 636.3, названной «Петропавловск-Камчатский» уже находятся на стадии формирования корпуса. Сотрудники «Адмиралтейских верфей» провели серию испытаний кормового блок-модуля и его внутренних цистерн, а также создали носовой и средний блок-модули, к тестам которых теперь готовятся.
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