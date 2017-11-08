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Тихоокеанский флот получит улучшенные подлодки

08 Ноября 2017, 08:35 | Дальний Восток

Экипажи для них будут готовить на 3D-моделях и по интерактивным пособиям

В Адмиралтействе рассказали последние подробности о создании новых дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Судостроение РФ не стоит на месте и использует передовые разработки для оптимизации работы над новыми судами для ВМФ. В рамках совещания в Адмиралтействе контр-адмирал Владимир Тряпичников, возглавляющий Управление кораблестроения ВМФ, рассказал о создании новых дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», пишет портал Topwar.Ru.

По словам Тряпичникова, специально для обслуживания подлодок на Тихоокеанском флоте созданы новые 3D-модели и интерактивные пособия. 

Разработкой современной документальной базы по сервисному обслуживанию подлодок данного проекта занялись специалисты 51-го Центрального конструкторско-технологического института судоремонта и сотрудники предприятия «Си-проект». Созданные ими интерактивные электронные технические руководства и 3D-модели подводных лодок облегчат жизнь обслуживающего персонала субмарин и помогут в его обучении. Все разработки производились с учетом всех особенностей эксплуатации субмарин на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

Также Тряпичников добавил, что сейчас строители головной подводной лодки проекта 636.3, названной «Петропавловск-Камчатский» уже находятся на стадии формирования корпуса. Сотрудники «Адмиралтейских верфей» провели серию испытаний кормового блок-модуля и его внутренних цистерн, а также создали носовой и средний блок-модули, к тестам которых теперь готовятся.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ТОФ  адмиралтейство  дэпл  подводная лодка  варшавянка  верфь  судостроение 



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