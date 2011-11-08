Небо Дальнего Востока будут контролировать из Хабаровска

Хабаровск стал первым межрегиональным центром в России, где ввели новейшую систему организации воздушного движения.

Автоматизированная система организации воздушного движения (АС ОрВД) позволит контролировать воздушное пространство Дальнего Востока площадью 5 миллионов квадратных километров из единого центра в Хабаровске. На новый уровень поднимется безопасность авиаполетов, увеличится пропускная способность воздушного пространства. Система по своим масштабам и уровню автоматизации соответствует передовым мировым аналогам. По классификации Eurocontrol АС ОрВД Хабаровского укрупненного центра соответствует третьему уровню автоматизации из четырех, что выше, чем у самых современных европейских центров управления воздушным движением. При этом центр полностью оснащен российским оборудованием.