18 тонн «переписи» готовятся к обработке

Перепись населения в самом разгаре. Завершился лишь один из этапов - поквартирный обход переписчиками приморцев. 3,2 млн переписных бланков общим весом более 18 тонн готовятся к обработке.

«Вся документация в настоящий момент проверяется заведующим переписными участками, а они, в свою очередь, на следующей неделе передадут ее уполномоченным по переписи, - поясняет заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА, курирующая проведение ВПН-2010 на территории края. - С 14 декабря к работе приступят кодировщики: начнется расшифровка ответов в переписных листах. Кодировочные пункты во Владивостоке и Уссурийске уже готовы к работе. Более 3 млн переписных листов будут обработаны и переведены в электронную форму (без указания имен и фамилий – они изначально вносились в простые, не машиночитаемые бланки)».

«Переписчики проделали колоссальную работу, причем трудились очень добросовестно, за что хочется выразить им огромную благодарность. Статистические данные, которые они получили в ходе поквартирного опроса, имеют огромное значение и для Приморья, и для страны в целом, - отмечает руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. – Нас очень обрадовал тот факт, что 48% переписного персонала пришли к нам по собственному желанию: никого не приходилось уговаривать. Никаких внештатных ситуаций и чрезвычайных происшествий за период сплошного обследования также не случилось. Конечно, люди по-разному относились к визитам переписчиков, но у наших сотрудников хватало и такта, и терпения, чтобы адекватно реагировать на различные ситуации и убеждать принять участие в опросе. Приятным открытием стал и тот факт, что значительное число приморцев сами обращались на переписные участки, звонили на «горячие линии», за что мы также благодарны жителям края».

Первые предварительные итоги переписи появятся к апрелю 2011 года.