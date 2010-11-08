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Флаг с крейсера «Варяг» корейцы передадут Дмитрию Медведеву

08 Ноября 2010, 06:25 | Дальний Восток

Флаг с крейсера «Варяг» власти города Инчхон вручат президенту РФ Дмитрию Медведеву. Торжественная передача реликвии состоится во время саммита G20, который пройдет в Сеуле 11 и 12 ноября. В настоящее время символ российского героизма хранится в «Метрополитен-музее» в Инчхоне, сообщает РИА PrimaMedia.

Как отметил в разговоре с корр. агентства генеральный консул Республики Корея во Владивостоке г-н Ким Му Ён, корейская сторона бережно хранила все эти годы память о российском крейсере, который в феврале 1904 года вместе с канонерской лодкой «Кореец» вступил в Цусимском проливе в неравный бой с японской эскадрой.

- Передача флага - это очень важно и символично. Это дань уважения подвигу. Такой поступок может вызвать только поддержку и одобрение, - отметил г-н Ким Му Ён.

Отметим, что этот флаг наряду с 13 другими предметами с борта корабля после боя у Чемульпо был захвачен японцами, однако после поражения Японии во Второй мировой войне попал в Южную Корею.

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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