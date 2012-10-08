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Создан первый в мире отель для… разводов
Отели бывают разные: для командировочных бизнесменов, неспешных пенсионеров, компаний молодых людей или семейных пар с детьми. Голландскому предпринимателю Джиму Халфенсу пришла в голову идея создать отель для пар, которые хотят развестись, сообщает портал Vanityfair.It.
Идея воплотилась в жизнь созданием в Нидерландах целой сети отелей формата Bed&Breakfast, куда заселяются пары, желающие разорвать узы брака. В зависимости от конкретной семейной ситуации юристы готовят документы о разводе и разделе имущества, а сами «почти уже не супруги» тем временем беседуют с семейными психологами и даже могут расслабиться в спа.
Процедура длится всего лишь два дня: в пятницу вечером в отель въезжает женатая пара, а в воскресение они уже официально разведены.Стоимость услуг - от 3500 до 10 000 долларов. И никакой нервотрепки.
Недавно два подобных отеля открылись и в США: Джим Халфенс справедливо решил, что в стране, где по статистике каждый второй брак заканчивается разводом, а стоимость услуг адвокатов достигает 20 000 долларов, его идея «развода без хлопот» придется по вкусу очень многим.
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