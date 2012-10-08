Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Декольте в самолете раздражает авиапассажиров
Пляжный дресс-код раздражает авиапассажиров. Такой вывод можно сделать из опроса Skyscanner, поводом для которого стал судебный иск от женщины, отправившейся в путешествие в слишком откровенном наряде. Представители авиакомпании Southwest Airlines заявили, что она не сможет подняться на борт в таком неподобающем виде. Тем не менее ей удалось совершить перелет и к тому же получить извинения от авиаперевозчика, пишет «Утро.Ru».
В связи с этим были опрошены более 2700 британцев. Они отвечали на вопрос, что во время путешествия их больше всего раздражает во внешнем облике соседей. Главными раздражителями оказались мужчины со спущенными брюками, «когда видно все сзади». Такой внешний вид отталкивает 28% авиапассажиров. Одежда с промокшими от пота подмышками вызывает отвращение у 22% жителей туманного Альбиона. Неопрятные пассажиры с задранной вверх майкой или рубашкой и выставленным на всеобщее обозрение животом неприятны 18% окружающих. Неприличные надписи на майках смущают 12%, а белые носки и сандалии - 9%.
Также в десятку самых главных причин раздражения добропорядочных пассажиров авиалиний попали девушки со слишком откровенным декольте - так считают 4% опрошенных, мужчины с расстегнутой рубашкой, демонстрирующие голый торс, - 2%, слишком много украшений, которые звенят при движении - 2%, «майки футболистов» - 1%, люди в шлепанцах - 0,5%.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?