Декольте в самолете раздражает авиапассажиров

Пляжный дресс-код раздражает авиапассажиров. Такой вывод можно сделать из опроса Skyscanner, поводом для которого стал судебный иск от женщины, отправившейся в путешествие в слишком откровенном наряде. Представители авиакомпании Southwest Airlines заявили, что она не сможет подняться на борт в таком неподобающем виде. Тем не менее ей удалось совершить перелет и к тому же получить извинения от авиаперевозчика, пишет «Утро.Ru».

В связи с этим были опрошены более 2700 британцев. Они отвечали на вопрос, что во время путешествия их больше всего раздражает во внешнем облике соседей. Главными раздражителями оказались мужчины со спущенными брюками, «когда видно все сзади». Такой внешний вид отталкивает 28% авиапассажиров. Одежда с промокшими от пота подмышками вызывает отвращение у 22% жителей туманного Альбиона. Неопрятные пассажиры с задранной вверх майкой или рубашкой и выставленным на всеобщее обозрение животом неприятны 18% окружающих. Неприличные надписи на майках смущают 12%, а белые носки и сандалии - 9%.

Также в десятку самых главных причин раздражения добропорядочных пассажиров авиалиний попали девушки со слишком откровенным декольте - так считают 4% опрошенных, мужчины с расстегнутой рубашкой, демонстрирующие голый торс, - 2%, слишком много украшений, которые звенят при движении - 2%, «майки футболистов» - 1%, люди в шлепанцах - 0,5%.