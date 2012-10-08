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Звездный совет: Стрельцам лучше держать язык за зубами

08 Октября 2012, 21:27 | Дальний Восток

Гороскоп с 9 по 14 октября

Овен. На этой неделе вам необходимо постараться оптимально использовать денежные ресурсы. Необходимые покупки и приобретения лучше запланировать на вторник и четверг. В субботу вы можете рассчитывать на помощь родственников, в том числе и финансовую.

Телец. Финансовая неделя стабильна. Возможны незначительные поступления, которые тут же будут растрачены на самое необходимое. В воскресенье может поступить интересное коммерческое предложение, не упустите свой шанс.

Близнецы. Благоприятны небольшие вложения в новые проекты. Будьте осторожны с малознакомыми партнерами, не попадайтесь на удочку обаятельным авантюристам. Подарите что-нибудь оригинальное любимому человеку.

Рак. Не стоит планировать серьезных финансовых дел. Во вторник вероятны скромные денежные поступления, а среда может оказаться удачным днем для разработки проекта, обещающего неплохие перспективы. В пятницу желательно без особой необходимости ничего не покупать, а в выходные и вовсе экономить.

Лев. Неделя обещает быть стабильной в финансовом плане. Самый напряженный день недели - среда, когда вас ожидают бесполезные денежные затраты. А вот четверг обещает быть днем, благоприятным для личных и семейных покупок и приобретений, в том числе и достаточно весомых.

Дева. На этой неделе вероятны непредвиденные расходы, но они не нанесут особого урона вашему бюджету. Среда - удачный день для подписания договоров и соглашений. В пятницу нежелательно строить финансовых планов и ждать их моментального воплощения, им вряд ли суждено осуществиться.

Весы. На этой неделе возможны непредвиденные финансовые затраты, следствием которых будут нереализованные покупки. Вторник станет одним из самых удачных дней в финансовом плане. А вот в субботу лучше не поддаваться на авантюры и коммерческие соблазны, даже если предложения исходят от близких людей или друзей.

Скорпион. На этой неделе у Скорпионов плодотворны деловые поездки и встречи. Постарайтесь не ввязываться в авантюры в середине недели, так как есть риск крупной потери денег. Если вас не устраивает настоящая работа или вам необходим дополнительный источник дохода, новыми планами желательно заняться в конце недели.

Стрелец. Благоприятное время для коммерческой деятельности. Конфликт с начальством может отразиться на вашем финансовом положении, так что рисковать стоит только в том случае, если вы можете обосновать и доказать свою правоту. Понедельник - самый удачный день для улучшения финансового положения. Ближе к выходным возможны незапланированные расходы.

Козерог. Козерогам могут поступить интересные финансовые предложения, отнеситесь к ним внимательно и со всей строгостью. В четверг в финансовых вопросах желательно проявлять осторожность. В субботу вероятны денежные поступления, но не старайтесь потратить их все в воскресенье.

Водолей. Возможно, у Водолеев могут возникнуть некоторые финансовые затруднения, которые вы успешно преодолеете к концу недели. Вторник - удачный день для договоров и сделок. Приобретения лучше совершать в конце недели, но обратите внимание на качество покупок, помните поговорку: «Не так уж мы богаты, чтобы дешево покупать».

Рыбы. Неделя не слишком благоприятна для финансовых трат, но при достаточном контроле можно все же рискнуть воспользоваться предоставившимися возможностями. Хотя от крупных покупок и приобретений желательно все же воздержаться. В среду возможно подписание выгодных договоров. В пятницу берегите свой кошелек – в буквальном смысле.

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