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Компьютерный вирус, блокирующий доступ в Интернет, зафиксирован в Хабаровске
«Ростелеком» предупреждает о появлении компьютерного вируса, блокирующего доступ в интернет и угрозе мошенничества со стороны его создателей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
Специалисты компании зафиксировали в Хабаровском крае ряд случаев заражения компьютеров клиентов компании вредоносным программным обеспечением (ПО), блокирующим доступ к сети интернет. После заражения компьютера данное ПО перенаправляет пользователя на фальшивую страницу сайта с названием mvd.ru и предлагает пользователям разблокировать доступ в интернет, введя номер своего мобильного телефона.
Данное ПО является компьютерным вирусом, который был написан, по-видимому, для реализации мошеннической схемы по получению незаконных доходов путем введения абонентов в заблуждение.
«Ростелеком» напоминает пользователям, что компания-провайдер никогда не предлагает клиентам вводить номер своего мобильного телефона для восстановления доступа в интернет.
При заражении компьютера упомянутым ПО и предложением разблокировать доступ в интернет путем указания номера своего мобильного телефона «Ростелеком» рекомендует:
1. Не направлять номера своих мобильных телефонов для разблокировки доступа в интернет.
2. Связаться с технической поддержкой компании по бесплатному номеру 8 800 100 0800 для перенастройки DNS адресов на оборудовании клиента.
3. Проверить свои компьютеры с помощью антивирусного ПО на наличие вируса и удалить его.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,2 млн пользователей, из которых свыше 3 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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