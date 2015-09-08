Компьютерный вирус, блокирующий доступ в Интернет, зафиксирован в Хабаровске

«Ростелеком» предупреждает о появлении компьютерного вируса, блокирующего доступ в интернет и угрозе мошенничества со стороны его создателей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

Специалисты компании зафиксировали в Хабаровском крае ряд случаев заражения компьютеров клиентов компании вредоносным программным обеспечением (ПО), блокирующим доступ к сети интернет. После заражения компьютера данное ПО перенаправляет пользователя на фальшивую страницу сайта с названием mvd.ru и предлагает пользователям разблокировать доступ в интернет, введя номер своего мобильного телефона.

Данное ПО является компьютерным вирусом, который был написан, по-видимому, для реализации мошеннической схемы по получению незаконных доходов путем введения абонентов в заблуждение.

«Ростелеком» напоминает пользователям, что компания-провайдер никогда не предлагает клиентам вводить номер своего мобильного телефона для восстановления доступа в интернет.

При заражении компьютера упомянутым ПО и предложением разблокировать доступ в интернет путем указания номера своего мобильного телефона «Ростелеком» рекомендует:

1. Не направлять номера своих мобильных телефонов для разблокировки доступа в интернет.

2. Связаться с технической поддержкой компании по бесплатному номеру 8 800 100 0800 для перенастройки DNS адресов на оборудовании клиента.

3. Проверить свои компьютеры с помощью антивирусного ПО на наличие вируса и удалить его.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,2 млн пользователей, из которых свыше 3 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.