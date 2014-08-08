Три альпиниста пропали без вести после схода лавины на Камчатке

Днем 8 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что в районе вулкана Камень сошла лавина. В это время на вулкан совершали восхождение шесть туристов. Люди находились в двух связках, по три человека в каждой. По предварительным данным, три человека пропали без вести, двое не пострадали, один ранен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В район происшествия выдвигаются спасатели камчатского поисково-спасательного отряда и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда поиска и спасания людей на водных объектах. К вылету готовится вертолет МИ-8 ООО «Витязь Аэро». Дальнейшая информация уточняется.



Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.