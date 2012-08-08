МВФ хочет уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин до 65 лет

8 августа, ZRPRESS. Международный валютный фонд (МВФ) выступил с предложением уравнять в России пенсионный возраст мужчин и женщин до 63 лет к 2020 году и до 65 к 2050 году, сообщает РИА Новости.

С таким предложением выступил глава российского представительства МВФ Одд Пер Брекк, пояснив их ожиданиями роста продолжительности жизни россиян к этому времени.