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Прогноз погоды

08 Августа 2011, 19:51 | Дальний Восток

Вторая декада августа приобрела привычные для последнего месяца лета черты – на Приморье обрушилась духота и влажность. Вызваны они отрогом тихоокеанского антициклона, доставившего в район Японского моря огромные массы влажного тропического воздуха. А из южных районов Китая надвигаются облачные массивы, вызывая сильные дожди не только в Приморье, но и в Хабаровском крае, Амурской области, на Сахалине. Причем, в некоторых районах Дальнего Востока возможны грозы.

Вот и во ВЛАДИВОСТОКЕ вторник и среда обещают быть туманными и дождливыми. Правда, на этой неделе дневная температура подрастет до 23-28 градусов тепла. И это при сильной влажности... С наступлением ночи в столице Приморья воздух станет чуть прохладнее – до плюс 18-21.

Со вторника по четверг дожди будут идти в ХАБАРОВСКЕ. Дневной температурный фон в столице соседнего края останется на уровне 23-29 градусов тепла. В ночные часы в городе на берегу Амура происходит понижение температуры до плюс 19-22.

В среду должен пойти дождь в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Здесь дневная температура по-прежнему доходит до 22-27 градусов. Ну а ночью в столице Амурской области воздух слегка остывает - до 17-20 выше нуля.

Три дождливых дня возможны в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ – среда, четверг и пятница. Что касается дневного температурного фона, то он сохранится в пределах 20-23 градусов тепла. После захода солнца воздух будет остывать до плюс 16-19.

Самым дождливым краевым центром на этой неделе будет, судя по прогнозам синоптиков, МАГАДАН. В суровой столице дальневосточного севера осадки вероятны со вторника по субботу включительно. Днем температура не превысит 11-15 градусов тепла. С наступлением сумерек происходит понижение до плюс 8-10.

В четверг ждут осадки в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура здесь уже не превышает 14-17 градусов тепла. А ночью в столице Камчатского края температура понижается до плюс 11-13.

Автор: По материалам сети Интернет
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