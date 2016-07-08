Обновлен перечень актуальных профессии на Дальнем Востоке

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке обновило «Навигатор профессий, актуальных для Дальнего Востока в 2016—2021 гг.». Анализ рынка труда показал, что к 2021 году в ДФО планируется создание около 80 000 новых рабочих мест, — говорится в пресс-релизе Минвостокразвития.

«Навигатор — это живой инструмент, построенный на анализе изменений дальневосточного рынка труда. Впервые мы разместили его в апреле. Документ был загружен с сайта Агентства около 5 000 раз. Это доказывает востребованность нашего аналитического продукта», — рассказал генеральный директор Агентства Валентин Тимаков.

В условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока рынок труда региона ожидает существенный рост занятости по ряду отраслей к 2021 году: химическая промышленность (+43%), нефте- и газодобыча (+31%), судостроение и судоремонт (+31%), добыча угля и торфа (+28%), сельское хозяйство (+11%), строительство (+9%), рыболовство и аквакультура (+9%), пищевая промышленность (+9%) и др. К 2021 году 27,2 тысяч рабочих мест появятся на предприятиях территорий опережающего развития и более 20 тысяч рабочих мест будут созданы в рамках Свободного порта Владивосток.

Навигатор определяет перечень наиболее востребованных профессий и компетенций на 2016—2017 гг. по категориям. В категории административно-управленческий персонал наиболее востребованными являются: технический директор, исполнительный директор, коммерческий директор, капитан судна рыбопромыслового флота, руководитель отраслевых проектов, начальник смены. В категории специалисты и служащие: инженер-технолог, инженер-конструктор, горный инженер, специалист по логистике, инженер-строитель, инженер-проектировщик, программист (специалист в области информационных технологий), оператор технологических установок. Наиболее востребованным в категории рабочего и сервисного персонала названы: электрогазосварщик, токарь-универсал, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электромонтажер, горнорабочий, водитель, автомеханик, мастер по добыче рыбы (тралмастер), обогатитель полезных ископаемых и другие.

«Навигатор наиболее востребованных профессий может быть полезен тем, кто сейчас стоит перед выбором, куда пойти работать или учиться, как построить свою карьеру. Важно понимать на первоначальном этапе, какие отрасли будут расти, какие предприятия рядом с Вами будут работать и создавать новые рабочие места, и где можно пройти обучение на ту или иную специальность», — считает В. Тимаков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.