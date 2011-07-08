www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.84 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 94.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Дальневосточники едут поездом к морю и обратно

08 Июля 2011, 14:44 | Дальний Восток

Впервые из Хабаровска до Хасана можно отправиться прямым поездом.

С 3 августа по 3 сентября начинает курсировать пассажирский поезд №503/504 Хабаровск – Хасан, сообщили «ЗР» в Дальневосточном филиале ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Новый пассажирский поезд будет курсировать раз в четыре дня: отправлением со станции Хабаровск-1 в 9-16 (мск.), со станции Хасан – в 13-05 (мск.). В поезде будут действовать специальные тарифы – билеты в вагоны СВ можно приобрести с 50% скидкой. Помимо этого, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, для обеспечения летних пассажирских перевозок в дальнем следовании на Дальневосточной железной дороге введены дополнительные пассажирские поезда: № 201/202 Владивосток – Советская Гавань с 17 июля; № 113/114 Тихоокеанская – Хабаровск с 29 мая вместо фирменного поезда № 3/4, с ежедневным курсированием в летний период; № 207/208 Новокузнецк – Владивосток с 5 июня; № 235/236 Тында – Кисловодск с 5 июня и № 239/240 Владивосток – Москва с 2 июня. Причем, с 1 июня по 30 сентября в поездах 400-500-ой нумерации предоставляется 20% скидка на проезд в купейных вагонах.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru