Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточники едут поездом к морю и обратно
Впервые из Хабаровска до Хасана можно отправиться прямым поездом.
С 3 августа по 3 сентября начинает курсировать пассажирский поезд №503/504 Хабаровск – Хасан, сообщили «ЗР» в Дальневосточном филиале ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).
Новый пассажирский поезд будет курсировать раз в четыре дня: отправлением со станции Хабаровск-1 в 9-16 (мск.), со станции Хасан – в 13-05 (мск.). В поезде будут действовать специальные тарифы – билеты в вагоны СВ можно приобрести с 50% скидкой. Помимо этого, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, для обеспечения летних пассажирских перевозок в дальнем следовании на Дальневосточной железной дороге введены дополнительные пассажирские поезда: № 201/202 Владивосток – Советская Гавань с 17 июля; № 113/114 Тихоокеанская – Хабаровск с 29 мая вместо фирменного поезда № 3/4, с ежедневным курсированием в летний период; № 207/208 Новокузнецк – Владивосток с 5 июня; № 235/236 Тында – Кисловодск с 5 июня и № 239/240 Владивосток – Москва с 2 июня. Причем, с 1 июня по 30 сентября в поездах 400-500-ой нумерации предоставляется 20% скидка на проезд в купейных вагонах.
Новости тематики
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
Новости раздела
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период