Дальневосточники едут поездом к морю и обратно

Впервые из Хабаровска до Хасана можно отправиться прямым поездом.

С 3 августа по 3 сентября начинает курсировать пассажирский поезд №503/504 Хабаровск – Хасан, сообщили «ЗР» в Дальневосточном филиале ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Новый пассажирский поезд будет курсировать раз в четыре дня: отправлением со станции Хабаровск-1 в 9-16 (мск.), со станции Хасан – в 13-05 (мск.). В поезде будут действовать специальные тарифы – билеты в вагоны СВ можно приобрести с 50% скидкой. Помимо этого, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, для обеспечения летних пассажирских перевозок в дальнем следовании на Дальневосточной железной дороге введены дополнительные пассажирские поезда: № 201/202 Владивосток – Советская Гавань с 17 июля; № 113/114 Тихоокеанская – Хабаровск с 29 мая вместо фирменного поезда № 3/4, с ежедневным курсированием в летний период; № 207/208 Новокузнецк – Владивосток с 5 июня; № 235/236 Тында – Кисловодск с 5 июня и № 239/240 Владивосток – Москва с 2 июня. Причем, с 1 июня по 30 сентября в поездах 400-500-ой нумерации предоставляется 20% скидка на проезд в купейных вагонах.