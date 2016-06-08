На получение "Дальневосточного гектара" за неделю работы программы поступило более тысячи заявок

Более 1 тысячи заявок на получение «дальневосточного гектара» поступило от жителей ДФО в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» с 1 июня 2016 года, даты начала реализации программы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По статистическим данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» на конец дня 7 июня 2016 года, всего было подано 1056 заявок, 1 заявка находится на стадии заключения договора.

«Первая неделя работы программы «дальневосточный гектар» продемонстрировала большой и устойчиво растущий интерес жителей ДФО к получению в пользование на безвозмездной основе земельных участков, и цифра в более чем тысячу поданных заявлений тому наглядное подтверждение», - сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

По его мнению, интерес к программе будет только расти. «Пока многие потенциальные ее участники не торопятся подавать заявки на получение гектара, ожидая первых промежуточных итогов реализации программы и вникая в ее тонкости и специфику», - добавил Валентин Тимаков.

С 1 июня участки стали доступны в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов для жителей, которые зарегистрированы в том регионе, где реализуется пилотный проект.

С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить дальневосточники на всей территории ДФО, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.