Благотворительному фонду "Восточный" исполняется 5 лет

Благотворительный фонд «Восточный» 10 июня празднует юбилей. Уже 5 лет при поддержке «Восточного экспресс банка» он оказывает финансовую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всей стране. За это время поддержку получили около 1220 ребят на сумму более 47 млн рублей.

С декабря 2011 года фонд реализует три благотворительные программы. Это «Помощь усыновителям», приоритетным направлением которой является поддержка семей, решившихся на ответственный шаг – взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Таким семьям фонд в течение года ежемесячно выплачивает стипендии. Размер выплат за все время существования программы составил более 19,1 млн рублей, благодаря чему 230 детей обрели семью. Причем пятерых из них усыновили сотрудники «Восточного экспресс банка».

Вторая программа – «Срочная медицинская помощь», в рамках которой фонд «Восточный» выделяет деньги на лечение тяжелобольных детей в российских и зарубежных клиниках, а также для приобретения средств технической реабилитации и лекарственных препаратов. За время работы программы удалось помочь 464 детям, а общий объем выплат превысил 18,3 млн рублей.

Четыре раза в год вместе с сотрудниками «Восточного экспресс банка» фонд проводит благотворительную акцию «Окно в мир». Дети с ограниченными возможностями по всей стране получают в подарок ноутбук для развития компьютерных навыков, расширения кругозора и возможностей общения. На сегодняшний день фонд подарил детям 535 ноутбуков на сумму около 9,6 млн рублей.

На Дальнем Востоке фонд уже помог 300 детям на сумму 11 млн рублей, из них в Хабаровском крае поддержку получили 135 детей на сумму 4,5 млн рублей.

Основным партнером и инициатором создания благотворительного фонда «Восточный» является «Восточный экспресс банк». Деятельность его осуществляется на благотворительные пожертвования сотрудников, партнеров и клиентов банка.

«Бизнес должен быть социально ответственным - это вклад в будущее нашей страны и нашего общества. Традиционно благотворительная деятельность «Восточного экспресс банка» направлена на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы стараемся оказывать адресную и целевую помощь тем, кому это действительно необходимо», подчеркнул Алексей Коровин, председатель правления «Восточного экспресс банка».

«Мы убеждены, что благотворительность это не столько деньги, сколько соучастие, поддержка и умение вселить веру в собственные силы у ребенка и его родителей, помочь не опускать руки в трудной ситуации. Все, что мы делаем, мы делаем от чистого сердца, и призываем всех присоединиться к нашим добрым делам», - отметила Лариса Максименко, исполнительный директор благотворительного фонда «Восточный».

Пожертвовать деньги в пользу благотворительного фонда "Восточный" можно в домики-копилки, которые расположены в кассах всех отделений «Восточного экспресс банка», а также с помощью перевода через платежные терминалы банка. Кроме того, все желающие могут перечислить денежное пожертвование на счет фонда по данным реквизитам:

Благотворительный фонд «Восточный»

ИНН 2721176340 КПП 272101001

Р/счет 40703810002150000199 Дальневосточный филиал ПАО КБ «Восточный» БИК 040813886

К/с 30101810600000000886

Юр. адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 21 а, корп. 2

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Благотворительный фонд «Восточный»

Некоммерческая организация «Восточный» зарегистрирована в Хабаровске 10 июня 2010 года. Основным партнером и инициатором создания благотворительного фонда «Восточный» является «Восточный экспресс банк». Фонд оказывает финансовую помощь оказавшимся в сложной ситуации детям по всей стране. Его деятельность осуществляется на благотворительные пожертвования сотрудников, партнеров и клиентов банка.

http://www.vostfond.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.