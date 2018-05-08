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Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
Автомобиль Bentley Mulsanne, конфискованный у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осуждённого за коррупцию, продали на аукционе за 6,7 миллионов рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Росимущества.
7 мая 2018 года на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ прошёл аукцион по продаже конфискованного автомобиля "Бентли Мульсан" 2012 года выпуска, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области А.В. Хорошавину.
Начальная стоимость имущества составляла 6 495 000,00 рублей. В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, - 2 598 000,00 рублей.
Итоговая стоимость в результате торгов составила 6 754 800,00 рублей (включая НДС).
В соответствии с пунктами 27 и 28 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 1041 «О порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909» договор купли-продажи имущества должен быть заключен в срок не позднее 30 мая текущего года.
Оплата покупателем приобретаемого имущества производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет.
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