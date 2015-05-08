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Аляска может повторить судьбу Крыма
Коренные народы Аляски и Гавайских островов обратились в ООН с просьбой обеспечить их право на самоопределение. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
В четверг, 7 мая, совместная рабочая группа «Альянс Аляска-Гавайи за самоопределение» распространила заявление с просьбой к странам-членам ООН вынести этот вопрос 11 мая на рассмотрение Совета ООН по правам человека. Представители коренных народов встретились с прессой в Швейцарском клубе прессы в Женеве.
Рональд Барнс и Леон Сиу (соответственно, представлявшие Аляску и Гавайи) назвали политику США оккупацией их территорий. Они намерены исправить положение, опираясь на мирные механизмы ООН и дальнейшие референдумы в регионах. Коренными народами Аляски считаются алеуты и эскимосы, Гавайев - полинезийцы.
Аляска была открыта в 1732 году, с 1799 по 1867 находилась под управлением Русско-американского общества. 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан документ о продаже региона США: территория площадью 1,5 миллиона квадратных километров была продана за 7,2 миллиона долларов золотом. Аляска была объявлена штатом США только в 1959 году.
Гавайские острова были аннексированы США в 1898 году, в 1900 им был предоставлен статус самоуправляемой территории. Регион получил статус штата также в 1959 году.
Аляска и Гавайи стали последними из присоединенных территорий, соответственно, 49-м и 50-м по счету штатами.
Между тем, спецслужбам США стал известен «секретный план» России по развязыванию гибридной войны на всей территории Североамериканского континента. Об этом рассказали некие неизвестные хакеры, которым удалось похитить с сервера Белого дома выдержки из секретного доклада президенту США Бараку ОБАМЕ, сообщает известный портал Topwar.Ru.
Многим все нижесказанное покажется откровенным бредом, но сколько такого мусора в адрес нашей страны мы слышим сегодня чуть ли не ежедневно из уст самых высокопоставленных «забугорных» политиков.
Как известно, еще 7 апреля помощник президента США по национальной безопасности Бен РОДС сообщил в эфире телекомпании CNN, что некие хакеры смогли проникнуть в компьютерные системы Белого дома, Госдепа США и смогли похитить важную информацию. При этом он не уточнил, когда произошел этот инцидент, а также из какой страны эти злоумышленники.
Как следует из данных, полученных неизвестными хакерами, в конце марта - начале апреля 2015 года в Белом доме с участием президента Обамы, представителей Госдепартамента США, ЦРУ, АНБ и НАТО неоднократно обсуждался доклад, представленный спецслужбами Украины и переданный премьер-министром Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время его последнего визита в США.
В докладе ведется речь о том, что на востоке России, на территории Чукотки и Камчатки идет невероятная концентрация живой силы и техники российских войск.
Презентуя доклад президенту Бараку Обаме, как свидетельствует стенограмма их закрытой встречи, Арсений Яценюк заявил: «Ко мне поступил ряд данных из закрытых источников, данные разведки. Идет невероятная концентрация живой силы и техники российскими террористами». Он также добавил, что «в последнее время темпы концентрации российских войск и техники возросли в несколько раз».
Украинские данные, вроде как, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что действительно «наблюдается существенное наращивание вооруженных сил России вдоль российско-американской границы».
Столтенберг утверждал, что «за последний месяц русские увеличили поставки вооружений на Чукотку и Камчатку, направили туда более тысячи единиц тяжелой военной техники, современных систем оружия, систем ПВО, танков, артиллерии, дронов, организовали учения».
«Мы не можем судить о намерениях, но возможности для наступления у них есть», - сказал Столтенберг.
Президент Барак Обама неуверенно высказал сомнения в серьезности проблемы, однако официальный представитель Госдепартамента США Мари ХАРФ опровергла его сомнения, заявив, что «российские военнослужащие хорошо маскируются так, чтобы их не узнали. Есть множество способов сделать это, но мы их все равно смогли идентифицировать. У нас есть множество способов узнать это. Я не буду вдаваться в подробности». Ее поддержали вице-президент США Джо БАЙДЕН и сенатор Джон МАККЕЙН, после чего присутствовавшие заслушали доклад.
Далее следует краткое изложение доклада, которое сводится, например, к тому, что в последнее время в кругах, близких к президенту России Владимиру ПУТИНУ (естественно. – Прим. ред.), усилилось понимание того факта, что территория Аляски передана Соединенным Штатам в 1867 году незаконно и с нарушением норм международного права, существовавших на тот момент.
Вот и, учитывая эффективное воздействие санкций на российскую экономику, разорвавших ее, по меткому выражению президента Обамы, в «клочья», отмечает доклад, в Москве принято решение использовать «аляскинский фактор» для усиления давления на США.
Как известно, в 1995 году было разрешено безвизовое сообщение коренного населения Чукотки с населением Аляски. С конца 2000-х годов под видом мирных жителей на территорию не только Аляски, но и севера Канады, начали проникать боевые подразделения российских чукчей. Их общая численность неизвестна, но, по всей вероятности, речь может идти о нескольких тысячах. Они отлично подготовлены, оснащены всем необходимым для ведения боевых действий. Многие из них не являются кадровыми военнослужащими российской армии, а работают в частных военных компаниях или вообще называют себя «добровольцами».
Информацию, якобы, подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин ДЕМПСИ, продемонстрировавший фотоснимки российских чукчей, направляющихся к Аляске, сделанные даже с разведывательных спутников (очевидно, с тех же, с которых фиксировались многочисленные колонны российских танков в Донбассе).
До наступления момента «X» чукчи ведут пропаганду и агитацию среди местного эскимосского населения, подготавливая их таким образом к массовым выступлениям против правительства США. Они выкладывают свои фото в социальных сетях, нисколько не стесняясь факта своего присутствия на Аляске, отмечают авторы доклада.
Основной мотив чукотской пропаганды на Аляске - необходимость объединения местных эскимосов с крупнейшей в мире популяцией эскимосов численностью в 65 тыс. человек, проживающих в Чукотском национальном округе РФ.
И далее. После аннексии Крыма и начала российской агрессии на Востоке в состав чукотских спецподразделений начали вливаться буряты, тувинцы и алтайцы, имеющие с ними значительное внешнее сходство, и, главное, получившие боевой опыт в российских террористических подразделениях в боях на Востоке Украины. В настоящее время подготовка к вторжению на Аляску практически завершена.
По мнению авторов доклада, значительно усилена российская военная группировка на Чукотке. Туда скрытно прибыли несколько полковых комплектов межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Тополь-М», комплексы береговой обороны «Бастион» и «Бал», а в портах Чукотки на борту гражданских судов сосредоточено более сотни комплексов «Клаб-К», замаскированных под обычные морские контейнеры.
Значительно усилена российская группировка ПВО на полуостровах Чукотка и Камчатка, там отмечено прибытие комплексов ПВО С-300, перебазированных с европейской части России и Крыма, где их заменили более современные С-400. Районы развертывания российских сил, кроме них, прикрывают комплексы ПВО «Панцирь-М», «Бук» и «Тор».
Имеются неподтвержденные данные о прибытии нескольких комплексов «Искандер» с крылатыми ракетами большой дальности, а также о перебазировании на территорию Чукотки нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95…
Ну и далее в таком же духе.
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"Боевые чукчи"- это звучит здорово! Наверное самый мирный народ на планете, и с чего это им вдруг понадобилось в войны встревать? Вроде бы первое апреля давно прошло. . .