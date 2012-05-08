Губернатор Приморья: Важно, чтобы молодое поколение знало о героическом прошлом нашей страны

ПРИМОРЬЕ, 8 мая, ZRPRESS.

Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! Примите мои самые искренние поздравления с Днем Победы!

Приморцы с первых дней войны сражались на всех фронтах Великой Отечественной, самоотверженно трудились в тылу. Люди военного поколения навсегда останутся для нас примером мужества, силы духа и патриотизма.

Мы будем помнить подвиг советских воинов во имя самых высоких ценностей для каждого человека – свободы и независимости Родины, мира и спокойствия родных и близких людей.

Очень важно, чтобы молодое поколение знало о героическом прошлом нашей страны. Воспитание любви и уважения к своему Отечеству – это то, что мы обязаны сделать в память о тех, кто погиб, и для тех, кто выжил в той войне.

Хочу пожелать фронтовикам и труженикам тыла, всем приморцам счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский.

"Золотой Рог" присоединяется к поздравлению!