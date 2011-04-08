Олег Кашин: При гипотетическом развале России Дальний Восток станет очень важным и для Китая, и для Японии, и для Америки регионом и, может быть, вполне оживет

В последнее десятилетие «единство России перестало быть абсолютной ценностью», страна – «недораспавшаяся империя», и «рано или поздно» процесс распада должен закончиться. Об этом в ходе лекции «Россия – для русских» заявил журналист Олег Кашин. Стенограмму его речи публикует интернет-ресурс openspace.ru.

Кашин удивляется, что проблема отъезда россиян за границу до сих пор «не является топовой в информационной повестке дня», сообщает РИА «Новый регион».

«А, я думаю, у каждого из нас есть друзья и знакомые, которые уже что-то купили в Болгарии, Черногории и Доминикане, уехали туда и не вернутся в ближайшее время», – считает Кашин.

Он предлагает взглянуть на современную Россию, «как если бы мы смотрели на Советский Союз из 1983 года» – тогда «трудно было догадаться, что через 8 лет его не станет».

По его мнению, центры федеральных округов, тот же Новосибирск, Екатеринбург, занимают в стране такое же место, какое в Советском Союзе занимали Киев, Минск, Тбилиси, – «это потенциальные новые столицы других государств».

Нынешний Екатеринбург журналист сравнивает с Киевым конца восьмидесятых. Так, еще три года назад город был обычным региональным центром, однако сейчас там регулярно проводятся саммиты, возможно, состоится выставка «Экспо-2020».

«Есть ощущение, что везде, в больших региональных центрах, в миллионниках, Москва вот-вот перестанет быть тем местом, на которое они ориентируются как на источник, экономический и ментальный», – говорит Кашин.

В России, уверен он, нет ощутимых межнациональных противоречий: если с улиц исчезнут полицейские, стране скорее грозят не этнические чистки, а межклассовые конфликты.

Как отмечает журналист, «внутри России есть не один десяток национальных государственных объединений других народов, и в каждом этническом регионе, будь то Татарстан, Ингушетия или даже Карелия, новое поколение местных жителей воспитывается не то что в духе сепаратизма, а в духе отрицания России».

Распад РФ, по словам Кашина, «чисто политически», может произойти по примеру Беловежского договора.

«Где-нибудь, в каком-нибудь заповеднике соберутся несколько ключевых губернаторов, подпишут второй Беловежский договор, и все, – предположил он. – Крушение Советского Союза юридически оформлено было так: делегации России, Украины и Белоруссии вышли из Верховного Совета Советского Союза, он не мог набрать кворум и гикнулся. Я думаю, все будет так же непринужденно».

Как предрекает журналист, будущая Великая Россия «рано или поздно» ограничится пространством от Смоленска до Владимира.

«При этом гипотетическом развале России Дальний Восток станет очень важным и для Китая, и для Японии, и для Америки регионом и, может быть, вполне оживет, – считает Кашин. – Потому что, конечно, у России его сейчас по сути нет, и он здесь никому не нужен».



