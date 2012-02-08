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Почта Швеции обещала больше не задерживать посылки из США в Россию

08 Февраля 2012, 14:09 | Дальний Восток

8 февраля, ZRPRESS. Почта Швеции пообещала Почте России принять меры по недопущению задержек в пересылке почтовых отправлений из США.

Соответствующее письмо было направлено в адрес российского национального почтового оператора в ответ на его претензию в связи с поступлением на территорию Российской Федерации в январе большого количества почтовых отправлений, задержавшихся в пути на два месяца. Как сообщил шведский почтовый оператор, депеши были приняты американским офисом Почты Швеции к отправке в первой половине ноября, однако из-за низких провозных лимитов авиакомпаний по маршрутам через Атлантику в предновогодний период были доставлены в Россию лишь в первых числах нового года.

Напомним, что 2 января 2012 года в ММПО Москва поступила корреспонденция двухмесячной давности: более 12 тысяч отправлений, шедшие в Россию из США через Европу, были заделаны почтовым оператором – отправителем для пересылки еще в начале ноября 2011 года. Как выяснилось по итогам проведенного разбирательства, опоздавшая почта была направлена в Российскую Федерацию зарубежным филиалом Почты Швеции.

Дефицит провозных лимитов авиакомпаний в период пиковых нагрузок становится уже традиционной проблемой почтовых операторов. Причем сталкиваются с ней не только почтовики России и США, но также крупнейшие почтовые службы Европы. Учитывая то, что объем входящей международной почты в Российскую Федерацию в ближайшие годы будет только возрастать, Почта России намерена инициировать обсуждение транспортного вопроса в рабочих группах и на сессиях Всемирного почтового союза, предложив заинтересованным странам создание единого транснационального почтового авиаперевозчика или организацию транспортным пулом почтовых операторов прямых почтовых чартерных рейсов.

"Золотой Рог".

Автор: По сообщениям пресс-служб
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