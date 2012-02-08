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Небольшое потепление в Приморье было недоразумением...
Небольшое потепление и незначительные осадки, вызванные вторжением на Дальний Восток арктического циклона, плавно перешли в похолодание, вызванное антициклоном. В Приморье погоду сейчас определяет поле повышенного давления. Осадков практически не будет, зато возможно понижение температуры на большей части территории края. Нечто подобное происходит и в других краях и областях региона.
Итак, во ВЛАДИВОСТОКЕ на этой неделе дневной температурный фон поднимется до 6-10 градусов мороза, сохранится переменная облачность. Осадков, увы, до конца недели не ожидается. Ну а с наступлением сумерек в столице Приморского края воздух становится заметно холоднее – до минус 12-17.
Не будет осадков и в соседней краевой столице - ХАБАРОВСКЕ. Дневная температура выше 20-25 градусов мороза здесь не поднимется. В городе на берегу Амура и после захода солнца – до 27-32 ниже нуля.
Не ждут снега жители и гости БЛАГОВЕЩЕНСКА. Не очень-то радуют дневные температурные показатели - 22-26 градусов мороза. Соответственно, с приходом в столицу Амурской области темного времени суток морозы крепчают еще больше – до 28-33 ниже нуля.
А вот в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ вторник и среда обещают быть снежными. Что касается дневной температуры, то она будет колебаться в пределах 10-13 градусов мороза. В ночные часы в столице островной области происходит понижение температуры до минус 15-18.
В субботу может выпасть снег в МАГАДАНЕ. Морозы в столице Магаданской области даже днем ниже 22-25 градусов на этой неделе не опустятся. А когда в городе наступает суровая колымская ночь, воздух остывает до 27-33 ниже нуля.
В среду и четверг может выпасть снег в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Днем здесь не так уж и холодно – до 5-8 градусов мороза. Повыше на этой неделе в столице Камчатского края будет и ночная температура - до минус 8-12.
«Золотой Рог».
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