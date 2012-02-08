Фидель Кастро представил книгу своих воспоминаний

Бывший кубинский лидер Фидель КАСТРО впервые за долгое время появился на публике, чтобы представить книгу своих мемуаров.

Двухтомник под названием «Партизан времени» состоит почти из тысячи страниц, в нем описана жизнь Фиделя с детских лет до революции и захвата власти на Кубе.

«Мне нужно пользоваться моментом, потому что моя память слабеет», - сказал Кастро во время презентации.

85-летний политик также заявил, что долг каждого кубинца - до последнего дыхания сражаться за Кубу, планету и все человечество. Он в очередной раз поддержал президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, который, по словам Кастро, «сделал для венесуэльского народа больше, чем кто бы то ни было».

Кроме того, Кастро похвально отозвался о студентах Латинской Америки, «вставших на защиту своего права на бесплатное образование».

Газета Кубинской коммунистической партии Granma сообщила, что встреча Кастро с публикой по случаю публикации книги продлилась шесть часов, пишет "Русская служба BBC".

"Золотой Рог".

