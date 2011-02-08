Определен прожиточный минимум

По Приморскому краю за четвертый квартал 2010 года в расчете на душу населения он составляет 6865 рублей. По основным социально-демографическим группам прожиточный минимум определен следующим образом: для трудоспособного населения –7363 рубля, для пенсионеров – 5388 рублей и для детей – 6713 рублей.