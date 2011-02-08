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В Росреестре заметили рост
Коллегия Управления Росреестра по Приморскому краю подвела итоги работы этого госоргана регистрации в 2010 г. Минувший год оказался для этой госструктуры плодотворным и богатым на события. Так, ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Приморскому краю были переданы полномочия по осуществлению кадастрового учета и начато осуществление новых для Росреестра функций в области геодезии и картографии.
За это время по землям населенных пунктов Приморского края был уточнен вид разрешенного использования более чем 15 тысяч земельных участков, проведены 1662 проверки соблюдения физическими, юридическими лицами и предпринимателями земельного законодательства. Это на 40 % больше, чем в 2009 г. Было выдано 321 разрешение на использование материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда, зарегистрировано 6 картографических и 1315 геодезических работ.
Управление Росрегистрации уже несколько лет фиксирует положительную динамику в области оформления прав. В прошлом году, в частности, было зарегистрировано почти 300 тысяч прав, ограничений, обременений с объектами недвижимости, что превышает данный показатель предыдущего года на 13 %.
Среди факторов, оказавших наиболее существенное влияние на этот рост, наиболее существенный – это проводимые в Приморье строительные работы, связанные с подготовкой саммита АТЭС. В рамках реализации этого глобального проекта было зарегистрировано 2233 объекта недвижимости, в т.ч. 1400 земельных участков. При этом регистрация осуществлялась после проведения тщательной правовой экспертизы представленных на регистрацию документов в минимально возможные сроки.
Во внеочередном порядке и оперативно шла работа с документами по регистрации прав участников Великой Отечественной войны. При этом было оформлено 1289 прав на объекты недвижимости, предоставленные ветеранам в рамках реализации соответствующей государственной программы.
С запросами о предоставлении информации о зарегистрированных правах на недвижимость в минувшем году к специалистам управления обратилось более 190 тысяч заявителей, что на 33% больше, чем в 2009 г.
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