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Прокуратура заинтересовалась доступным жильем
В 2010 году при реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» органами прокуратуры Приморского края выявлено 100 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 50 представлений, принесено 4 протеста, направлено 10 заявлений в суд.
Как сообщает старший помощник прокурора Приморского края Елена ТЕЛЕГИНА, за истекший год горрайпрокурорами в деятельности органов местного самоуправления преимущественно выявлены нарушения, выразившиеся в недоведении до граждан сводных списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», отсутствии отдельных документов в учетных делах.
К примеру, прокурорами Михайловского, Лесозаводского районов, прокурором ЗАТО г. Фокино установлено, что в нарушение постановления Правительства РФ от 21.03.06 № 153 администрациями соответствующих муниципальных образований не обеспечен свободный доступ к спискам граждан-участников подпрограммы путем размещения указанных списков для всеобщего обозрения в доступных местах.
Особое внимание уделяется соблюдению прав ветеранов Великой Отечественной войны на улучшение жилищных условий в рамках реализации Федерального закона «О ветеранах».Благодаря мерам, принятым прокурорами Артема, Спасска-Дальнего, Партизанска, Шкотовского, Хорольского, Чугуевского, Яковлевского районов, отменены незаконные решения органов местного самоуправления об отказе в постановке на учет ветеранов.
По словам Елена Телегиной, не оставлены без внимания вопросы соблюдения прав граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Так, во исполнение представлений прокуроров Шкотовского, Пожарского, Красноармейского, Лазовского районов приведены в соответствие составы комиссий по оценке жилых помещений.
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