В ресторанах запретят курить?

- Мы с мужем любим отмечать праздники в кафе или ресторане. Однако наши походы всегда портит факт массового курения в таких заведениях. Слышала, что вскоре курить в ресторанах и барах будет запрещено. Так ли это?

- Планируется, что в 2007 году Государственная дума РФ примет законопроект, который будет защищать интересы некурящего населения. Сегодня разработано два варианта этого документа: владельцы ресторанов и баров должны будут запретить клиентам курить в зале, либо разделить площадь на зоны для курящих и некурящих.

Как рассказали "ЗР" представители "Московского центра социальных инициатив", запрет на курение в заведениях общественного питания уже действует почти во всех европейских странах. Однако после его введения рестораны и бары получили резкий отток клиентуры. Прежде всего, перестали посещать такие заведения любители пропустить "под сигарету" бокал-другой. Оказалось, что алкоголь и сигареты разделить нельзя.

В Исландии нашли оригинальный выход из этой ситуации. Чтобы сохранить клиентуру, владельцы баров поставили у входа в заведение на "вечную" парковку микроавтобусы. И теперь каждый желающий может зайти в них и "дымить" сколько душе угодно.

А вот в канадском городе Оттава после введения полного запрета на курение из 3,5 тыс. питейных заведений осталось чуть более 2 тыс. При этом заведения, не имеющие внутренних двориков, потеряли около 60% выручки, у остальных потери составили 40%. Но на этом местные власти не успокоились. Если вы курильщик и у вас есть дети, то курить вы не имеете права даже в собственном доме и автомобиле. Штраф за это достаточно суровый. Поэтому жители этого города, имеющие пагубную страсть, предпочитают с соседями дружить. Иначе есть риск, что "доброжелатели" натравят на курильщика наряд полиции.

А отдельные курильщики, отслеживающие современные технологии, выбрали электронные сигареты, которые не причиняют вреда окружающим. Конечно, придется купить жидкость для электронных сигарет, да и сама пачка стоит недешево, зато меньше губится здоровье.

Первое изучение общественного мнения в России показало, что однозначного понимания этой проблемы у граждан страны нет. "Например, в Москве ресторанный бизнес не считает запрет на курение катастрофой. Более того, почти во всех крупных заведениях столицы разделение на курящую и некурящую зону уже произошло, - утверждают представители Московского центра социальных инициатив. - А вот в Сочи владельцы ресторанов, кафе и баров не могут понять, зачем им делить свои заведения на две зоны. Ведь большинство заведений - под открытым небом, и, по словам владельцев общепита, дым и так уйдет в небо.

Что касается Владивостока, то около десятка кафе и баров города имеют формат "некурящих" заведений. Причем это очень посещаемые места и на убытки их владельцы пожаловаться не могут. Может, их примеру последуют другие?