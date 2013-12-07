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Количество жалоб абонентов "МегаФона" на спам уменьшилось в 3 раза

07 Декабря 2013, 15:12 | Дальний Восток

Спустя месяц после начала полной блокировки смс-сообщений, приходящих в сеть оператора с «коротких» и символьно-буквенных номеров из других мобильных сетей, «МегаФон» отмечает значительное снижение количества спама, доходящего до абонентов.

За месяц интеллектуальной платформой «Антиспам» «МегаФона» было заблокировано 240 миллионов спам-сообщений, что вдвое больше, чем  месяц назад, при этом количество жалоб клиентов на спам уменьшилось в 3 раза, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе компании.

С 5 ноября 2013 года «МегаФон» начал блокировку сообщений с «коротких» буквенно-символьных и цифровых номеров, приходящих в сеть от других операторов связи. Уже сегодня виден положительный результат работы: при росте спам сообщений, приходящих в сеть «МегаФона» из других сетей, количество спама, доходящего до абонентов, значительно снизилось.

«Сегодня система «Антиспам» позволяет нам защищать клиентов не только от рекламного спама, но и от мошеннических сообщений, которые направлены на вывод средств с абонентских и банковских счетов, - отмечает директор по предотвращению мошенничества Сергей Хренов. – К таким сообщениям относятся, например, смс, которые приходят абоненту с номера очень близкого к тому, с которого отправляет информационные сообщения банк,  с текстом:  «Ваша банковская карта заблокирована. По вопросам снятия блокировки обращайтесь по такому-то телефону», а дальше подпись: «Технический отдел банка», «Ваш ЦБ» или другие подобные варианты. В состоянии стресса клиент импульсивно звонит по номеру, указанному в сообщении. Представившись сотрудниками банка, мошенники обманом побуждают жертву через банкомат зачислить определенную сумму на мобильный телефон, либо выманивают данные кредитной карты для последующего их использования в мошеннических целях».

Блокировка смс-спама, приходящего с «коротких» цифровых и буквенно-символьных номеров, позволяет значительно снизить количество спама. Но для того, чтобы полностью справиться с этой проблемой, необходимо внести поправки в законодательство, чтобы у операторов и регулятора была возможность блокировать смс-спам, поступающий и с обычных абонентских номеров.

Учитывая, что миграция спама переходит на абонентские номера других операторов, «МегаФон» поддерживает законопроект разработанный членом Совета Федерации Гаттаровым Р. У. Положения этого законопроекта содержат обязанность оператора связи контролировать все рассылки и блокировать спам, который поступает на сеть, так как  именно оператор может и должен это делать.

Досье ZRPRESS: Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

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Теги: спам  сотовая связь  Мегафон 



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