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Во Владивостоке полицию уличили в незаконности отказов в возбуждении уголовных дел

07 Декабря 2012, 12:59 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. В городе Владивостоке за невыполнение законных требований прокурора к административной ответственности привлечен заместитель начальника территориального отдела уголовного розыска.

В октябре 2012 года прокуратурой Советского района г. Владивостока проверена деятельность отдела полиции № 5 УМВД России по г. Владивостоку. В ходе надзорных мероприятий изучались материалы процессуальных проверок по обращениям граждан, проверялась законность решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Признав незаконными и отменив часть таких решений, прокурор района в пределах своих полномочий направил требование в ОП № 5 УМВД России по г. Владивостоку провести проверки по материалам в полном объеме и предоставить в прокуратуру информацию об их результатах.

Однако исполняющий на тот момент обязанности начальника отдела уголовного розыска ОП № 5 УМВД России по г. Владивостоку не выполнил законные требования прокурора, в связи с чем в отношении него возбуждено административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ.

По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо подвергнуто административному штрафу в размере 2 тыс. рублей.

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Теги: прокуратура  уголовное дело  полиция  административное нарушение 



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