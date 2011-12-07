Бэби-бокс для брошенных малышей

В Сочинском роддоме появился первый бэби-бокс для спасения детей, от которых анонимно хотят отказаться родители.

Если раньше матери, не желающие оформлять отказ официально, оставляли малышей на остановках, свалках, в снегу, в лучшем случае - на пороге больницы, где те могли просто замерзнуть или умереть от голода, то бэби-бокс позволит сохранить брошенному ребёнку жизнь и здоровье, сразу же передав его в руки врачей. Это хорошо вентилируемый ящик, где поддерживается необходимая температура. Бэби-бокс вмонтирован в стену роддома, дверца с инструкцией по применению расположена снаружи, сторожей и камер видеонаблюдения рядом нет, что обеспечивает матери анонимность.

Как только младенец оказывается в ящике, начинается отсчет времени: мать-кукушка получает 30 секунд на размышления. Если за это время она не передумала, дверь блокируется изнутри и в отделение реанимации роддома поступает сигнал о прибытии нового пациента, и уже через пару минут к ребёнку поспешат медики.

Подобные бэби-боксы уже много лет функционируют в больницах и монастырях европейских стран. Краснодарский край выбран пилотным регионом по использованию бэби-боксов, закуплено уже пять контейнеров, которые будут установлены в городах края.

Если этот опыт будет признан успешным, придётся решать и другие проблемы, связанные с отказом от ребенка - юридические. Например, как сделать так, чтобы и анонимный отказ стал официальным? Кроме того, необходимо исключить преследование отказниц органами соцопеки и назначить возраст, с которого ребенка можно взять в другую семью. В некоторых странах Евросоюза действует такое правило: усыновить малыша из детдома разрешается только с трех лет, а вот бывшего «пассажира» бэби-бокса - начиная с 9-дневного возраста.

Хотя «детские ящики» только начинают работать, мнения об их пользе уже расходятся. Сторонники проекта считают, что это важный шаг по спасению детских жизней. Противники уверены, что бэби-боксы только увеличат число подкидышей, но не решат проблему. По их мнению, вместо того, чтобы снабжать роддома бэби-боксами, государство должно обеспечить матерям нормальные условия существования - тогда и нежеланных детей будет меньше.

По материалам сайтов deti.mail.ru, ntv.ru